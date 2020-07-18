新冠肺炎｜飲食集團推自攜器皿外賣折扣　環團：抗疫和環保非對立

本港周三（15日）起禁止食肆於晚上6時後提供堂食服務。全城外賣量急增，連鎖飲食集團敍福樓首推食客自攜器皿外賣服務。集團主席兼行政總裁黃傑龍指，實施措施首日，縱然疫情下市民減少外出，但集團下每間餐廳均有人自攜器皿走塑，他坦言十分鼓舞，「有一、兩個用我已經好開心」。 環保團體綠惜地球開腔支持相關措施，組職總幹事劉祉鋒認為抗疫與環保非二元對立，鼓勵辦公室文職人員自備自攜器皿，減少塑膠使用量。

港府周三起禁止全港食肆於晚上6時後提供堂食，全城外賣量急增。（歐嘉樂攝）

食客自攜器皿 親自包裝外賣

連鎖飲食集團敍福樓主席兼行政總裁黃傑龍日前在社交網宣布，於全線38間分店（包括牛角、牛涮鍋、溫野菜等）試行全新食客自攜器皿外賣折扣，以鼓勵食客減少使用即棄餐品。食客只需如往日堂食般取票後，由職員量度體溫後，將被安排進入餐廳。而客人可安坐店內點選餐飲，職員隨後送上食品，由食客自行把食品放進自攜的外賣器皿內，雙方全程均須配戴口罩。食客除免收加一服務費外，亦能享有特別外賣折扣，部分分店提供低至6折優惠。

黃傑龍受訪時解釋，自港府於周一宣布周三起將停止全港食肆提供堂食，業界實施首晚生意大跌九成。他周三當晚曾巡視集團分店，發現大部分商場食肆人流冷清，外賣食客亦寥寥可數。他指試行首日普遍外出人流減少，但有外賣食客嘗試自攜器皿外賣，他對此感到鼓舞，「有一、兩個人用我已經好開心」。

禁令實施首夜曾急停計劃

不過相關計劃原訂於周三試行，一度因法例禁食客於店內等待外賣而暫緩。黃傑龍指，禁令實施首日有同業反映法例規管過嚴，因有食環前線職員最初指，按法例要求晚上6時店內不准有食客堂食，包括食肆員工。他遂向食環署了解，周三晚被告知任何食客不得在禁令生效時於店內等候外賣，他當晚只得於facebook宣布急停計劃。黃說，幸好局方24小時內按業界實際操作困難放寬規限，容許食客於檢測體溫及配戴口罩情況下，在食肆指定等候區等候外賣，他的自攜器皿走塑計劃方可試行。

周三晚，食客曾被禁於禁令生效期間於店內等候外賣。（歐嘉樂攝）

黃傑龍認為食客自攜器皿，亦能降低交叉感染風險。他解釋，准許客人在店內自行包裝外賣，過程中職員只負責把餐飲送到客人，雙方全程均配戴口罩，相信能減少食肆內交叉感染的風險。「始終大型集團嚟講係新嘗試」，他指，若政府日後放寬晚市堂食措施，當堂食與外賣食客同場，入坐安排或有執行困難，將來或有其他安排，他暫時未有定案。

黃傑龍：單做外賣屬蝕本生意

不過黃傑龍坦言，集團單做外賣亦屬蝕本生意。當他認為禁令會增加即棄外賣餐具使用量，認為是個鼓勵市民自攜餐具外賣的契機。他指，自己出身於土木工程系，加上擔任不少與環保有關公職，故保護環境素來是他的價值觀之一，「幫得幾多得幾多」。他提醒客人宜先估計外賣所需自備器皿數目，分店最多只會提供一個收費5元的器皿，若多於一個，客人將不能享有自攜器皿外賣折扣。

環保團體綠惜地球估計市民使用即棄塑膠餐具量將倍增。（歐嘉樂攝）

綠惜地球：估計即棄塑膠餐具用量倍增

環保團體綠惜地球曾於網上開腔支持相關措施，總幹事劉祉鋒坦言自疫情爆發以來，估計市民使用即棄塑膠餐具量倍增。他指，按政府2018年公布每日塑膠餐具棄置量2,700萬件為例，粗略估計目前每日塑膠餐具棄置量或倍增至逾5,000萬件。他解釋，每名市民一個午餐外賣能製造至近10件即棄塑膠餐具，包括膠叉、膠匙、膠刀、餐具包裝袋、飯盒、飯盒蓋、紙杯、紙杯蓋、飲管等。若市民點咖喱，餐廳把飯與咖喱分開盛載，亦會增加餐碗及餐碗蓋數量。

「抗疫和環保非對立」

不過，劉祉鋒強強調市民不必把抗疫和環保作二元對立。若自攜餐具外賣，已能在抗疫同時大大降低使用即棄餐具量，他指外國亦有醫學文獻指出，使用可重用餐具並不會增加感染新冠肺炎風險。他又指，理解不少戶外工種如地盤工或難以每餐自備餐具，但建議在室內工作，辦公室有茶水間的文職人員應嘗試自備外賣餐具。若因點外賣而使用即棄塑膠餐具，市民亦可清洗膠盒等塑膠餐具回收，他認為重點在於市民養成廢物管理的意識。