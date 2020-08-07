香港居住環境狹小，為了節省空間，不時都有另類「創意租盤」出現。近日大圍屋苑名城一則租盤廣告引起熱議，皆因業主將單位劃成多個房間，而冷氣機竟然位於兩個單人房的中間，兩個租戶需共用一個冷氣，照片在網上瘋傳，引起網友譁然。 日前記者以租客身份實地視察，除了發現該個高層單位景觀開揚、冷氣夠涼之外，業主代表亦保證會提供「兩個remote」，同時解釋之所以有此設計，全因另一單位的雙人房無人願租？

根據網上流傳的租盤廣告，位於港鐵站上蓋的大圍屋苑名城於一期二座、二期三座均有房間招租，屬於廚房、廁所共用的「共享家居」，廣告中更標榜這類房間適合學生和單身人士，租金由5,000至8,300元不等，而且不收中介費，水、電、煤、上網費用全包，也可享用健身室、泳池、卡拉OK房等會所設施。而廣告中的照片顯示，有單人房間是以隔板分隔，牆頂預留了少許空間，而冷氣機就放置其中，兩間房各自只有半部冷氣機。

有「共享冷氣」租盤成功租出 租客稱不介意

日前記者以租客身份查詢，並由業主代表帶領實地視察。只見該個單位位於49樓的高層位置，裏面劃分成8個房間，共有4間房是冷氣機「一開二」，其餘房間均自設一部冷氣。當中兩個需共享冷氣的單人房，房間連同了一分為二的露台，景觀開揚，每間租金為6,200元，現正招租；另外兩間則為磨砂窗戶，沒有景觀，租金分別為5,000元及5,500元，早前已經租出。據業主代表指，該兩名租客分別是學生和在職人士，本來並不相識，對於冷氣共用的問題，業主代表指必定會向每位租客清楚說明，但對方指「唔介意」。

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每個租客可獲一個冷氣遙控器

業主代表又向記者表示，假如入住該些單人房，每人都可有一個冷氣遙控噐；而單位於7月才裝修，所有傢俱都是全新的，每星期會有清潔姐姐上來打掃。據他表示，現時單位內只有一名內地人居住，其餘都是本地人，各行各業皆有。他又稱，有關單位由其父母擁有，將冷氣機如此設計，也屬父親的念頭，只因他們在屋苑內有另一單位，較早期已間成多個雙人房，月租一萬，放租半年至今仍未租出。他們認為單人房需求較大，業主代表也坦言覺得設計不太好，但有關位置不能設置多一部冷氣，惟有將冷氣硬分一半。記者亦有跟隨業主代表到另一單位視察，只見該個雙人房面積較大，雖有獨立完整的冷氣，惟沒有景觀，亦位於低層位置。

驗樓專家詹濟南看過房間及冷氣機的相片後，認為這樣的設計令冷氣能源效益不理想。（資料圖片/呂凝敏攝）

驗樓專家：香港的悲哀

驗樓專家詹濟南看過房間及冷氣機的相片後指出，一部冷氣機本來只應供給一個空間使用，將本來的空間分為兩個，雖然理論上是足夠，但會影響風力，兩個地方使用時，風速、溫度、風向各有所需；而相中的冷氣大部分的風會吹到間隔，能源效益不理想，又指冷氣機難以安排兩人適用。他不禁慨嘆，劏房是「香港的悲哀」，質疑「問題喺邊個度？」