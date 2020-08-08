確診印傭曾住宿舍　女傭中心加強清潔　外傭普遍不知有同工確診

新冠肺炎疫情持續，近日更先後發現有外傭確診，而確診者中有人住過外傭宿舍，令外界擔憂是否有新的傳染群組。前日（6日）衞生防護中心提到確診印傭曾在7月20至21日住在北角安寧大廈陽光女傭中心，與13名外傭同住。陽光女傭中心指該名確診印傭為前員工，在公司得悉有確診個案後，已找專家來大廈協助加強清潔。外傭宿舍爆疫事件引起關注，惟外傭普遍不知有同工確診，更擔憂會在朋友圈中傳染。

陽光女傭中心發言人魏先生指，過往宿舍都有做足防護措施，保持乾淨。在知道有曾確診的傭工逗留，已是事主離去14日後的事。他表示，在收到消息當下，已找專家來大廈協助加強清潔，盼令大家安心。他又提及，這次確診的外傭為前員工，本已為她安排航班班次返回印尼。在事件爆發後，他才發現該名前員工未有離去。至於曾和確診者同住的13名外傭，他則表示，他們都知道曾和確診者同住，亦在衛生防護中心的安排下提交了樣本。他強調在事情發生後，已再三提醒員工要做好個人防護措施。

記者在灣仔街市隨機向數名外傭查詢有關確診印傭的新聞，惟發現大部分外傭對外傭宿舍爆疫事件並不知情。（曾鳳婷攝）

昨日（7日），記者隨機在灣仔街市向數名外傭查詢有確診印傭事宜，惟發現大部分外傭對外傭宿舍爆疫事件並不清楚。他們指出，自疫情爆發後，除了因一些必要處理的事情外，傭主也要求他們減少外出，留在家中抗疫。

外傭Jocelyn Mendoza表示，她並不知道有曾住過外傭宿舍的同工確診。她指自己近期沒有住過類似宿舍，而她的朋友也鮮有住過這些宿舍，普遍也與僱主同住。她續說，疫情爆發後，在僱主的要求下，她也減少外出。除了替僱主購買日常所需或助小朋友回校拿作業外，她也甚少外出。她得悉有同工確診後，坦言感到擔心，「我很擔心會在我們的朋友圈中爆發，但近期假日我也沒有再和過朋友外出聚會，留在家中」。

另一名外傭Juvy則指，她也不知道近期原來有印傭確診。她強調自己一直做足防疫措施，僱主在疫情下也甚少要求她出遠門，多在住所附近購買日用品。此外，她表示這日到灣仔，是因為她的簽證快到期，不然平時根本不會出遠門。得悉有同工確診後，她表示擔憂，但現在假日也不會外出，僱主亦會提供足夠的防疫用品。