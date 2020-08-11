大小雪櫃被沖上馬灣　打開傳惡臭　居民：丟落海冇公德心

馬灣近日有大型雪櫃被沖上岸邊，打開雪櫃時更傳出一陣濃烈酸臭味。當區區議員指，初次見如此大型的雪櫃被沖上馬灣岸邊，又擔心雪櫃內仍殘留雪種影響海洋生態。另在馬灣釣魚十多年的居民指，近年被沖至馬灣的垃圾愈發變多，魚穫卻逐年減少。

荃灣區區議員譚凱邦指，昨日（10日）巡區時，發現馬灣舊村對出沙灘上有一部大型雪櫃被沖上岸，「見過單門雪櫃被沖上嚟，咁大個雪櫃就第一次見。」他表示，馬灣鄰近大嶼山海域，不時會有從中國大陸漂過來的垃圾，但無法估計是次的雪櫃從何而來，但擔心雪櫃內的雪種對海洋生態造成影響。譚補充，已聯絡地政署及食環署要求盡快派人到場搬走雪櫃。

荃灣區區議員譚凱邦指，昨日巡區時，發現馬灣舊村對出沙灘上有一部大型雪櫃被沖上岸。（黃文軒攝）

今日（11日）記者聯同譚凱邦到場視察。譚打開上格雪櫃，發現內裏空無一物，惟打開下格雪櫃時，一股酸臭味立刻傳出，櫃內更有不知明的泥漿物。至於距離大型雪櫃30米以外的石灘上，亦有一部已生鏽的小型雪櫃擱淺在石堆上，似乎已被沖上岸邊多時。

陳先生在馬灣釣魚十多年，他指大型雪櫃在數天前已在馬灣對出海面漂浮，兩日前漂至岸邊。他又指，近兩年愈來愈多垃圾在馬灣對出海面漂揚，魚穫亦逐年減少，「以前日日都釣到，現在兩個月先釣到一條！」他指，過去間中亦見雪櫃漂上岸邊，不過則第一次見體積如此巨大的雪櫃，他估計雪櫃是從內地漂來港，又批評將雪櫃丟下海的人沒公德心。

於距離大型雪櫃30米以外的石灘上，亦有一部已生鏽的小型雪櫃擱淺在石堆上。（黃文軒攝）

食環署回覆查詢時指，於過去一個月未有接獲相關投訴。署方又補充指，會定期派員清理該非憲報公布的海灘，又表示在接獲消息後，署方已隨即派人前往上址視察，發現有兩個被棄置雪櫃，並會盡快派員到上址進行清理。

荃灣區海灘早前亦曾發生奇怪「垃圾」漂上岸的事件。上月13日，屯門龍鼓灘驚現豬手、雞翼「擱淺」，兩日後漂至荃灣泳灘，發出強烈臭味，當時譚凱邦亦有通知食環署及康文署加緊清理，避免影響水質，同時要求環保署統籌工作。