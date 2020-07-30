九置提供逾10億租金寬免　吳天海：業主不能單方面拯救地球

本地爆發第三波疫情，對零售業影響首當其衝。九倉置業（1997）公布截至今年6月底半年業績，受投資物業重估虧損，及收入減少影響，股東應佔虧損達44.54億元，每股基本虧損1.47元，派中期息0.78元，按年減少近三成。

公司主要收入來自海港城，其收入（包括酒店）跌28%至45億元，及營業盈利跌30%，至於商場部分收入及營業盈利分別下跌30%及33%，未有披露商場零售額，集團解釋，主要因為在目前不利的情況下，營業額成分租金暴跌，以及向零售租戶提供顯著的基本租金優惠。由於疫情拖慢商戶的新投資，截至今年6月底錄得的出租率為90%。

九置主席吳天海表示，作為業主須平衡自己能力，稱救人前要先認清自己的能力，否則會「兩個一齊死」。（會議截圖）

「業主不能單方面拯救地球」

早前有報道指，海港城向租戶提供5月份的租金優惠，惟要求租戶最少續租18個月，並需要在7月24日決定是否接受條款。九置主席吳天海在電話會議上回應指，上半年已向租戶提供逾10億元的租金寬免，形容並非小數目，而租約受保密協議限制，未能透露有關詳情。他表示，政府已推出數輪救市措施，仍有不少社會持份者遇上困難，包括商戶及業主，稱「業主不能單方面拯救地球」，須平衡各方面情況。

零售管理協會近日呼籲租戶取消底租，並暫緩對未能交租的商戶採取法律行動或收回店舖，他以學習拯溺及航空事故為例子，稱救人前要先認清自己的能力，否則會「兩個一齊死」，作為業主須平衡自己能力，若財務狀況受損，會導致銀行借貸收緊及信貸評級受影響。

海港城出租率降至90%，早前國際名牌Valentino結業租約期滿離場，場內最少有52個「吉舖」。

酒店業務成為頭痛問題

吳補充，近期疫情反覆，難以預測未來零售表現，只能對疫情抱向好的希望，現階段集團著重開源節流，又提到疫情下本港實施出入境管制，平均每日有要數百人來港，導致酒店業務成為頭痛問題，會致力發掘本地客源。他又指，目前營商環境非常不利，九置在香港扎根多年，認為仍是值得繼續投資的好地方，暫時未見疫情對本港競爭力構成影響。

國際奢侈品牌及寫字樓均出現退租情況，吳天海指出，續租租金將按當前市場水平釐定，而寫字樓因經濟前景不明朗，需求減少及空置率上升，未來租金有下調壓力，他指上半年旗下寫字樓業務未有太大影響，惟未來空置率或會上升，租金則暫保持穩定，又稱未有將酒店改建寫字樓的計劃，亦無意發展住宅物業。

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聶Sir：限制措施持續 對租金影響更大

九倉置業中期轉盈為虧，當中大部分來自投資物業重估虧損，華盛證券分析師聶振邦指，通常一些物業估值重估的影響只是會計入帳，實質沒有產生現金虧損，故不影響現金流或業務發展，相信市場對於撇帳亦不會在股價上反映。

不過，聶振邦認為，始終在疫情影響下，大家擔心第三波疫情會持續一段日子，零售市道、物業租務、新樓發展均預期有所影響。他相信，租務影響相對比較大，由於限聚令、禁止堂食均對餐飲業影響大，若然限制措施持續一段日子，相信部分餐飲業會考慮結業，屆時對租金影響更大，主力從事租務的地產股亦受挫。

聶Sir稱，九倉置業旗下海港城租戶有不少名店，當市民減少消費、沒有遊客之下，相信空置率會上升。另外，他又指酒店業務即使沒有客人仍有不少營運成本，雖然配合隔離措施，空置率或有改善，但可能面對社會將標籤為「疫症酒店」，相信營運酒店的公司亦會審慎考慮。