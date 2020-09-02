【新冠肺炎】自僱外賣員如染病無薪兼扣分　工會倡改用僱傭模式

本港新冠肺炎疫情之中，早前一名Foodpanda女外賣員被發現在染病後一直沒看醫生，仍如常工作14天，直至家中丈夫被感染後病危要送院救治。事件引起關注，各大外賣平台以自僱形式聘請的外賣員，會否因擔心會被強制隔離、無法工作失去收入，即使出現病癥仍「夾硬」上班。職工盟總幹事指出，即使部分公司會為「中招」而無法開工的員工提供補貼，仍未算是理想做法，將自僱員工改用僱傭模式騁請才是長遠且理想的經營方法。

自僱外賣員的待遇再度引起關注。（資料圖片／羅君豪攝）

疫情之下市民多叫外賣，在Deliveroo當車手外賣員的Eric指，平日在外工作固然擔心會沾染病毒，除了多帶幾個口罩、每數小時就作更換，亦會不停洗手，「一日洗成十幾廿次手，啲屋苑有酒精搓手液都會用，為大家好佢哋（屋苑保安）又唔介意。」 他表示，自上周五food panda外賣員「中招」，外賣單的數量有明顯減少，「可能啲客驚咗唔敢叫外賣，我哋都賺少咗。」雖然平台有「無接觸送餐」的選項，但據Eric的經驗只有約一半客人有點選，「不過好多屋苑或豪宅都唔畀送上樓要放喺大堂，酒店就更加啦.......其實我哋都prefer『無接觸』， 安全性對客對外賣員都提高咗。」

談及公司因應疫情制定的安排，Eric表示，公司早在一、二月時設立了基金，假設有外賣員不幸「中招」，公司都會照出糧派發補貼金，「以我所知其他平台都冇。」他認為，此做法至少可以為前線員工提供一些保障，「好多人係靠份工養家，中咗招唔返得工，冇補貼點算呢？」他又指，公司數月前開始與虛擬保險公司合作，外賣員可以用帳戶免費申請，以半價使用門診服務。

蒙兆達認為，合理的待遇不應是一種「施捨」，長遠而言，以僱傭模式來聘請外賣員才是解決方法。（資料圖片／蔡正邦攝）

這些安排看似已是「優待」，不過職工盟總幹事蒙兆達指出，即使員工染疫後有補貼金，做法仍未算是理想，「原本老闆要揹嘅責任變咗一份心意，由公司主動去做，有冇保證、拎到幾錢都係冇規範。」他表示，疫情下食物外送行業不但沒受影響，反而十分盛行，但反觀各大公司的外賣員都是以自僱形式聘用，員工沒受到任何勞工法例保障，「工傷、保險老闆都唔使理，就算因工染病，都唔當係工傷。」

自僱外賣員既沒有任何有薪的工傷和病假假期，請病假時更需擔心會被降低評分和名次，繼而影響往後的收入。今次food panda外賣員染疫的事件中外賣員為了生計勉強上班，蒙兆達認為，合理的待遇不應是一種「施捨」，而以自僱形式聘請外賣員是種不良的風氣，「如果老闆眼光夠闊 ，應該睇到呢種模式對員工、社會或者對自己經營都係唔好。啲客人有冇信心再幫襯？公司又需唔需要有金錢賠償嘅責任？」他認為，長遠而言，以僱傭模式來聘請外賣員才是解決方法。