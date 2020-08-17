疫情下台灣外賣激增　餐點要不要送上樓掀論戰

新冠疫情期間，不少民眾宅在家，愈來愈多人叫外賣，雖然方便卻也衍生出許多問題。最近在台灣，許多外送員呼籲大樓住戶親自下樓取餐，避免外送員辛勞也節省時間，但也遭到另外一派人的批評，認為外送員接了單就應該送到指定樓層。

疫情下愈來愈多人叫外賣，雖然方便卻也衍生出許多問題。 （聯合新聞網）

台灣資策會產業情報研究所於8月5日提出的報吿顯示，2020年上半年台灣的餐飲外送市場得到大幅的成長，調查中超過一半（53.3%）的網民曾經使用過餐飲外送服務，更有接近11%的網民是第一次使用，超過使用者的五分之一。

這麼快速的成長，也增加了外送員和點餐民眾的接觸和摩擦。5月11日，台灣有一名男子指控台灣APP外送龍頭「Foodpanda」（熊貓外送）外送員偷吃他的餐點，最後在員警到場後協調外送員賠錢了事。7月13日，也有一名女子指控熊貓外送員偷喝她男朋友的飲料，最後由平台方解除和外送員的合約。

而且大量增加的外送機會也讓外送員非常忙碌，最近，就有許多外送員在Facebook社群中呼籲，希望住在高樓層的大樓住戶，點餐後可以自己到1樓門口拿餐點，不但可以節省時間，也可以減少外送員爬高樓層的辛苦，還能避免一些外送員亂動餐點的糾紛。

在台灣，許多外送員呼籲大樓住戶親自下樓取餐，避免外送員辛勞也節省時間。（網上圖片）

但是對這樣的呼籲，台灣網民反應兩極。支持的人認為，外送員也是人，點餐人和外送員應該互相善待才對，只是走下到一樓而已並不是什麼大事。另外，也有一些人（大部分是年輕女子）擔心，自己的樓層單位會暴露給陌生人的外送員，所以寧願到一樓取餐。

不過，反對的人則認為，現在的外送APP，在點餐時就會確認送餐的詳細樓層了，也就是說外送員在接單時就能夠知道是不是要爬高樓層、有沒有電梯等等資訊，如果還是接了單，就表示能夠接受這種要求，不應該反過來要求點餐人下樓才對。

也有人指出，外送員不想要上樓，單純只是因為上樓會花費時間，妨礙到下一次接單，因為外送員是靠接單的次數來賺錢的；另外也有人認為，就是因為不想要出門才會使用外送服務，還要下到1樓就沒有意義了，更何況也許有些是正在居家隔離的人。

但是，如果站在外送員的立場，點餐人如果認為符合規定就要「去到盡」，確實容易產生摩擦，因為「合規定」卻不一定就「合理」：外送員的工資微薄，每一趟都只有少少零錢入袋，對外送員來說送上高樓層（特別是沒有電梯時）是很「虧本」的，因為體力和時間就是外送員的本錢。

外送員發生意外事故，也算是一種職業傷害。（中央社）

就有外送員在網絡社群抱怨，如果是治安不那麼好、或是陌生的區域，外送員只要離開機車（摩托車），就會有擔心車上物資甚至是整台車被竊走的風險，那可能是外送員最大的財產；而且，雖然在訂單上會註明送到的樓層，外送員好像可以決定要不要接單，但依照外送員利潤少、競爭多的環境，外送員也感歎自己的選擇真的不多。

當然，如果是為了防疫而必須居家隔離的場合，那麼是沒有選擇，必須讓外送員直接送到門口。但事實上，這樣的爭議不過只是反應了點餐人和外送員各自有不同的立場而已，正因為有各種各樣的情境存在，平台方其實應該要訂定更完善的規則，對於有需求的點餐人加收費用，或是嚴格要求外送員根據訂單派送，來協調這種爭議。

APP外送員成為一種獨立的「職業」，還是相當新鮮的事情，也才會出現許多爭議。希望平台方可以積極介入，完善「行規」，讓市場可以長久經營下去。