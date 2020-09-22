北河同行│油麻地店經營困難結束　明哥舊夥計頂手　強調繼續派飯

本港疫情反覆，由「深水埗明哥」陳灼明經營的北河同行飯店，卻從未停止派飯活動。惟過去一年因營運環境困窘，明哥決定將油麻地店頂讓予舊夥計。接手人稱一向認同明哥幫助基層的理念，並以母親之名行善，將餐廳易名為「致麗同心」，強調會繼續派飯活動，「希望用當區力量，幫返當區」。

北河同行油麻地店易手後，已改名成「致麗同心」。（林振華攝）

「北河同行」facebook日前發文，指明哥一直堅持透過為基層及街坊提供廉價美食，並利用所賺得來的錢去推動派飯活動。除了照顧深水埗街坊外，明哥亦常常希望可以推廣服務到其他有需要的地區，去年開張的油麻地分店，便是明哥在深水埗以外的第二個基地。帖文中提到因過去一年營運環境困窘，面對各方面的壓力，明哥仍然堅持不肯加價將成本轉嫁街坊，過去多個月，北河同行油麻地店都出現嚴重入不敷支的情況。明哥經衡量後，無奈決定於本月16日將北河同行結束。

帖文中又指，總結過去一年的經驗，油麻地是一個聚集基層的社區，形容要離場是一個艱難的決定，但指慶幸的是由於餐廳原址將由舊夥計頂手營運另一間食肆，明哥將繼續支援接手食肆協助派飯，盼可支援當區的基層街坊。明哥又指，希望營運環境轉好後，可再另覓新址，為更多有需要的人服務。

接手人替餐廳易名 以母之名繼續行善

香港01記者今日（22日）到訪該店，發現招牌已換上「致麗同心」。致麗同心創辦人伍頌良表示，過往一直與明哥合作進行幫助基層的活動，與明哥的理念一致，本身亦是油麻地北河同行的股東之一，其後全數接手該店，並易名為「致麗同心」。他指新名稱是以母親的名字命名，「因為阿媽都一直同明哥合作開，覺得好有意義，後來我也瞓身幫手，幫吓油麻地呢邊社區嘅基層」。

伍頌良強調會秉承明哥幫助基層的理念繼續派飯，「希望用當區力量，幫返當區社區」。致麗同心上周亦舉行長者日，持長者卡人士可到餐廳拿取飯盒，逢周一及周四，餐廳亦會向露宿者及其他有需要人士派發飯券，他呼籲有能力的人可與他們合作舉辦活動及購買飯券，「25蚊就可以買到個飯幫助基層，希望大家有錢出錢，有力出力」。