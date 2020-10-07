21間店舖打造「大埔走塑生活圈」　「無膠」消費儲印花換禮品

塑膠污染的問題一直備受關注，而新冠肺炎疫情之下，即棄餐具、餐盒的用量顯著增加，塑膠垃圾數量直線上升。近日非牟利慈善教育機構生活書院舉辦「走塑」活動，並在大埔區內邀請了21間餐廳及商舖參與，市民在10月1日至12月27日期間，到該些店舖消費時如不用即棄塑膠物品，即可獲得印花及換購不同禮品。活動負責人表示，希望能連結區內不同人的力量共同打造「走塑生活圈」，以輕鬆的體驗活動傳播「走塑」的理念。

由生活書院主辦的「環保基金：走塑最前線之走為上計」活動，現時共有21間餐廳、小食店、蔬果店、麵包店、雜貨店和飲品店參與。生活書院項目統籌林先生表示，每年都有不少塑膠垃圾會流入海洋，雀鳥、海洋生物等食用後會受傷甚至死亡，「走塑」活動是以保護生命的角度出發，希望能有助減少污染的情況。他表示，去年也有舉辦類似活動，而今年參加店舖的數目比去年增加了25%。

林先生指，他們由起初只是在Facebook上邀請店舖，後來逐家逐戶拍門，過程中反應是好壞參半，有店舖指疫情下應更難推動「走塑」，也有支持的店舖認為在此時更應加強宣傳。除此之外，活動亦會配合流動展覽車，在12月將會到大埔市區向市民進行宣傳推廣，並派發環保酵素。林先生指，生活書院希望以溫和角度切入，引去公眾關心環保議題，「環保唔應該只係中產、文青關注嘅嘢，其實『師奶』都可以認識。」

參與的店舖包括：

V.W. Vegan Cafe｜大埔寶湖花園商場2樓227F-06號舖

Pattern｜大埔太和路15號太和中心13號地舖

華輝餐廳｜大埔鄉事會街13號地舖

多利民素食｜大埔寶鄉街43號地下

添仔記粉麵｜大埔墟街市及熟食中心2樓CF32舖

和暢金廚｜大埔南盛街17號南盛樓地舖

阿婆豆腐花｜大埔大光里6號2A地舖

滑嘟嘟｜大埔墟街市及熟食中心2樓CFS29號舖

三多(總店)｜大埔北盛街29A號地下

大雄小食｜大埔靖遠街57-59號地舖

TakEateasy X FirsTeǎ｜大埔寶湖花園商場234舖

金村商店｜大埔寶湖花園商場231A鋪

天然坊有機食品店｜大埔墟街市及熟食中心1樓W14, W22

FarmVe｜大埔墟街市及熟食中心1樓W23舖

農家菜｜大埔墟街市及熟食中心1樓W48

碧綠園｜大埔仁興街58D地下(垃圾站右邊內街)

李太菜檔｜大埔富善街街市 莉莉威娜造型前

友和烘焙｜大埔太和路12號太和廣場地下太和街市

The Bulk Shop｜大埔翠屏商場2樓28-25號舖

Joe椰｜大埔安富道9號地下B2鋪

November｜大埔大明里4-10號寶豐樓地下A號舖