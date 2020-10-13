龍蟠苑商場管理不善致千瘡百孔　區議員促房署監督及更換管理公司

房署轄下的龍蟠苑商場已營運30年，設施早已老化，惟現時商場的管理外判予管理公司，該管理公司因人事調動，駐場高級經理職位更曾懸空接近一年。其間，管理公司用「遙控方式」去管理商場，致許多商場問題無人處理。當區區議員認為這是源於房署幾乎放手不理，未有盡力監督管理公司，加上管理公司未有盡責處理問題，致該商場千瘡百孔。區議員認為房署應正視商場管理問題，促請署方更換管理不善的公司。

龍蟠苑商場不少車位不時受滲水問題影響，需要暫時關閉，完成清理後才可以重新供街坊使用。（譚香文提供圖片）

黃大仙龍星區議員譚香文認為，現時龍蟠苑商場及停車場的管理都不太理想。她曾就商場問題去信房署及管理公司投訴，惟僅得書面回覆，並沒有實與行動跟進。她慨嘆龍蟠苑商場及停車場存有多項問題，但管理公司因人事調動問題，高級經理職位懸空接近一年，使商場的管理工作面臨真空狀態。她認為房署在這事上放軟手腳、疏於職守，沒有做好監督工作。

設施老化 影響長者安全

龍蟠苑商場至今已34年，很多設施已經老化或不合時宜，甚至會影響屋苑長者的安全。例如商場內的地磚容易因天雨而變得容易令人滑倒，譚香文多次要求換上防滑磚，但被商場拒絕。此外，商場的防火門亦過重，「年輕人都要花上一些力氣才能推開，更何況是長者？」雖然經投訴後已長時間打開，但同時也失去原有防火防煙的作用。房署一度承諾改為自動防火門的計劃卻遲遲沒有動工，她促請署方必須盡快處理。

停車場問題多常圍封車位 加劇區內車位不足問題

譚香文又以商場的停車場為例子，不少車位受滲水問題影響，需要暫時關閉，完成清理後才可重新供街坊使用。但受制於商場管理問題，清理工作往往會被延遲。她舉例指，在7、8月停車場多次出現污水流出，當時有部分車位需被圍封，經檢查後發現是商戶專用的「隔油井」滲漏。惟當時當時房署解釋，滲漏隔油井的商戶因疫情停業，故未能即時清理。最後要待商戶開店清理後，車位在8月底才能重新開放。

譚香文認為黃大仙區的車位本來已需求甚殷，惟停車場的車位常因不同原因關閉，對街坊造成不便。此外，疫情期間，車位常發生污水、「隔油井」等滲漏問題，這些污染物的衛生情況令人擔心。她認為房署應正視商場管理問題，促請署方更換管理不善的公司，日後才能向街坊提供一個有水準及符合需要的商場。