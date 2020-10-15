淘大業委選舉｜屋苑限制宣傳　關注組變陣突圍　寄逾2000封信拉票

為了出選屋苑業主委員會選舉，一眾業主可以去到幾盡？九龍灣淘大花園的「淘大關注組」過去一年，持續爭取一場公平、開放的選舉，為了突破屋苑的選舉宣傳限制，更仿傚立法會及區議會選舉，向屋苑每戶「選民」寄出宣傳信件。兩個星期的籌備時間，關注組草擬信件內容、眾籌資金、收集業主送贈的郵票，最終如期寄出逾2,000多封宣傳信，期望業主踴躍出席業委會會議，選出新一屆業委。 淘大花園管理公司回覆指，本年初的選舉期間接獲多個業戶投訴有人於地下大堂進行選舉活動，構成嚴重滋擾。經慎重考慮後，管理處現為有意參選的業戶安排於選舉通告發出後，於地下大堂張貼其意向書，作為自我介紹的渠道。

「淘大關注組」成員Sammi（左）及KS（右），二人在淘大花園對出擺設街站宣傳。（鄧栢良攝）

「淘大關注組」於去年10月底成立，目標是推動業主及居民關心區內事務。過去一年，關注組跟進的議題包括屋苑保安、清潔問題、管理費加幅，以及防疫措施等，成員不時製作精美的文宣圖片，讓居民更容易了解屋苑事務。



適逢今年淘大花園業主委員會換屆，「淘大關注組」亦有成員參選，期望走入制度改善屋苑管理。今年1月，管理公司為1期A至F座選出業委，關注組成員KS勝選，成為1期E座的新業委。惟其後G座因選舉糾紛流會，新冠肺炎又在本港肆虐，餘下座數的選舉遂延至10月才舉行。

舊選舉制度不利新人 令選舉失去競爭性



過去大半年，關注組一直跟進業委會選舉事宜，並積極爭取一個更合理的選舉制度。關注組成員Sammi解釋，以往業委會選舉，主要依賴業主親身出席會議，並當場舉手示意參選，若獲在場業主和議，才能成為參選人。不過這種做法導致不出席會議的業主，傾向填寫授權票予上一任業委，亦有機會出現業主被冒簽授權票的漏洞，尤其不利新參選人，變相令選舉失去競爭性。

幾經爭取「意向書制度」 參選人選前可自我介紹



關注組與管理公司多番溝通，終爭取到一個相對開放及公平的制度。現時管理公司設立一個「意向書制度」，有意參選的業主可在選舉前提交意向書，並撰寫一篇50字的自我介紹。經管理公司審閱後，參選人名單及自我介紹會張貼在大廈地下大堂的告示板上，讓所有業主得知參選人的資料及理念。

關注組變陣改用郵遞方法，直接向餘下座數逾千個住戶寄出宣傳單張。（鄧栢良攝）

登記報名與收集授權票 造成不公



雖然選舉制度略作改良，但二人批評管理公司籌備選舉的時間相當倉卒，登記報名與收集授權票的時間幾乎一樣。Sammi表示，管理公司規定有意參選的業主於9月28日提交意向及自我介紹，惟10月2日已經開始收集授權票。Sammi批評：「10月1及2日是公眾假期，管理公司放假無法審閱申請，直至10月7及8日才陸續張貼（參選）資料。」



Sammi續指，延遲公布參選人的資料，會造成不公。而KS則表示，管理公司曾經承諾會設立兩段時間，分開處理有意參選的申請及收集授權票，惟最終卻沒有實行。

宣傳受限 關注組變陣 向2000戶郵遞宣傳信



除此以外，二人指管理公司亦限制選舉宣傳方法。Sammi表示，以往業委會選舉，參選人可在屋苑範圍擺設街站，亦可在大廈大堂位置派發傳單，鼓勵其他業主親自出席會議投票。然而，今年管理公司卻禁止參選人在地下大堂拉票。新規矩下，關注組唯有變陣改用郵遞方法，直接向餘下座數2,000個住戶寄出宣傳單張，KS笑言：「好多時都要兩手準備。」

兩星期籌備：設計、眾籌、印刷、寄件



Sammi指，籌備及設計宣傳信耗時約兩星期，內容主要提及關注組曾跟進的議題，以及業主應注意的資訊。由於要在選舉日前寄出2,000多封信件，關注組需做大量準備工夫，而且單單是郵資已經相當可觀，「另外每封信有印刷成本，郵遞成本每封2元」。關注組眾籌一兩日，已有熱心街坊捐贈1萬多元宣傳費用，亦有業主捐贈郵票。KS笑言自己也是第一次處理如此大量的信件，寄信當日關注組成員及義工在郵局內齊齊「痴膠紙」及郵票，儼如工廠女工。

關注組成立一年凝聚居民 形成影響力



關注組成立至今一年，facebook專頁的追蹤者已累積至4,000多人。KS表示，淘大花園約有4,900多戶，如大半追蹤者是淘大住戶，接觸率實在非常可觀。現時關注組的義工維持在50至60人，開設的居民群組則有過百名組員。基於鄰舍互助精神，群組內的居民「有嘢食、有嘢訂貨，一齊做，即時有Sharing（分享），一呼百應。」平日居民如發現陌生人或保安漏洞，也習慣在群組通報；遇到屋苑管理問題亦會向關注組報料及投訴，已形成一定的影響力。



KS身為關注組成員，同時亦是E座的業委。他認為兩個身份各有優勢，相輔相成。KS指，業委可運用制度的身份，與管理公司溝通，反映居民的意見；而關注組則可透過互聯網，收集更多居民報料及投訴，掌握民情，並可及時將消息發布及傳播。他認為，業委選舉完成後，關注組可以將居民報料等訊息，轉介業委跟進，形成一個新的合作雛型。

適逢今年淘大花園業主委員會換屆，「淘大關注組」亦有派員參選，期望改善屋苑管理。（楊嘉朗攝）

管理公司：接獲投訴指大堂選舉活動構成滋擾



淘大花園管理公司回覆指，因本港持續出現2019冠狀病毒病確診個案，為保障居民和員工的健康，並減低疫情在社區傳播的風險，遂把新一屆業主委員會選舉延期，期間管理處發出7份通告，向業主報告業委會選舉的最新進展。有見疫情於近日稍為放緩，故安排於10月份繼續進行選舉。

張貼其意向書取代大堂拉票



對於有意參選人的宣傳渠道方面，管理公司於本年初的選舉期間，曾接獲多個業戶投訴有人於地下大堂進行選舉活動，構成嚴重滋擾，而該些人士的活動為未經事前通知及許可。經慎重考慮後，管理處現為有意參選的業戶安排於選舉通告發出後於地下大堂張貼其意向書，作為自我介紹的渠道。