淘大業委選舉｜G座候選業委憶流會亂局　冀勝選可提升選舉透明度

九龍灣淘大花園共4期19座，今年業主委員會換屆，1月起陸續進行改選，當時1期A至F座已完成選出新一屆業委，然而G座選舉卻爆出選舉糾紛。G座候選業委受訪時稱，當晚現任業委拿出43戶共809業權份數的授權票，令人嘩然。其後有人發現疑似冒認的授權票，亦有人指選前一星期，有保安上門協助現任業委爭取授權票，業主遂質疑授權票的真確性。最終有業主報警，管理公司宣布流會，選舉爛尾收場。G座候選業委指，選舉制度不利新人，惟期望10月重啟的選舉能在公平公正的情況下進行。 淘大花園管理公司指，其角色在於在公平、公正及不偏私的情況下促成業委會選舉會議的進行，當中不涉及任何虛假文書及偏袒行為，並鼓勵業主親身出席業委會會議。

今年1月，淘大花園1期G座的業委會選舉，有現任業委提交43戶共809業權份數的授權票，票數之多令在場業主震驚。（讀者提供圖片）

1期G座的業主Eric參與了年初業委會選舉，為今次選舉的候選人。他坦言，在淘大花園居住6年，過去甚少理會屋苑管理問題。直到去年10月，「淘大關注組」的facebook專頁成立，並透過社交平台發放訊息，帶出管理費高昂、保安漏洞，防疫措施等議題，他才驚覺屋苑管理與自身利益息息相關。他因不滿屋苑管理透明度低，年初挺身而出參選業委會，希望為淘大花園帶來改變。正正透過選舉，他才親眼見過G座大廈的兩名業委，更發現到業委會的制度如何不利新參選的業主。

現任業委選前自我介紹環節 令人印象深刻

回想年初1期G座業委選舉流會的亂局，Eric坦言單單是選前的一分鐘自我介紹環節，便令他留下深刻印象。他指，當晚有一男一女現任業委尋求連任，惟二人在選前的自我介紹環節，表現相當令人失望。Eric直言，選前發言通常讓參選人自我介紹、闡明政綱及理念等，「正常都要拉吓票掛。」

1期G座的業主Eric參與了年初業委會選舉，發現到業委會的制度如何不利新參選的業主。（陳浩然攝）

現任業委表現 業主質疑能否作出合理決策

Eric形容，兩名業委的表現似乎與其他業主的期望有強烈落差，「（二人）只係企起身講自己係乜乜乜（名字），然後話今日咁多人就好好啦，大家加油，之後就坐低。好明顯連如何介紹自己都做唔到。」Eric批評，二人發言期間完全沒有提及屋苑管理的實質問題，參選願景及政綱更加乏善足陳。不少出席會議的業主甚至開始質疑兩名業委在屋苑管理方面，能否作出合情合理的決策。

兩名業委交出43戶共809業權份數的授權票

可是，後來點票的時候，兩名業委除了互相提名外，竟各自拿出43戶共809業權份數的授權票，票數之多令在場業主震驚。Eric指，選舉前一星期已有部份業主提到，曾有大廈保安拍門，詢問業主可否簽署授權票，又向業主提議如沒有心儀的候選人，不如支持現任業委，變相幫現任業委爭取授權票，令選舉更加不公平。

選舉制度不利新參選人

Eric憶述，當晚有50名業主親自出席會議，而且多傾向支持「淘大關注組」的參選人，計及兩名現任業委提交的43戶授權票，總數共有93戶，雙方勝算可謂五十五十，甚至有業主認為Eric勝算不低。不過後來有業主發現空白授權票簽名任人填、疑似冒認的授權票等問題，懷疑有選舉舞弊，故報警處理，而管理公司最終宣布業委會議流會。

Eric坦言，今年幸好有大批業主關注業委會選舉，且不吝嗇時間親自出席會議投票，否則他根本毫無勝算，「佢哋擁有809份業權的授權票，一投落去，好多時都可以當選。」

盼望在公平公正的情況下進行選舉

事隔9個月，本港第三波疫情稍為緩和，管理公司終敲定選舉於10月中下旬的周末舉行。而G座選舉在本周五（16日）進行，經歷多番波折，Eric現時期望能夠在公平公正的情況下進行選舉。他坦言如能勝選，希望能夠提升選舉透明度，以及監督屋苑管理費、清潔費等問題，「以我哋（關注組）一班有心有力的人，不論在精神上或學識上，如看報表，我們有能力去應付，應該可以更加好地將資源用得其所。」

「淘大關注組」成員、1期E座業委KS表示，過去亦曾聽聞大廈座頭保安會上門向業主索取授權票，而且大廈公契規定業委會選舉須有該座大廈至少20%業權份數的票數才有效，故不排除有保安與現任業委相熟，故協助他們爭取授權票及保證有足夠的有效票數。

管理公司：因疫情將選舉延期 期間7次報告選舉的最新進展

淘大花園管理公司回覆指，因本港持續出現2019冠狀病毒病確診個案，為保障居民和員工的健康，並減低疫情在社區傳播的風險，遂把新一屆業主委員會選舉延期，期間管理處發出7份通告，向業主報告業委會選舉的最新進展。有見疫情於近日稍為放緩，故安排於10月份繼續進行選舉。

管理公司：公平公正不偏私的情況下促成選舉 鼓勵業主親身出席

管理公司表示，鼓勵業主親身出席業委會會議。對於未能親身出席而選擇委任代表出席的業主，自2017年起，管理處除了根據《建築物管理條例》向業主發出收據外，亦會透過電話與業主確認其是否遞交了委任文書及受委任人士的姓名，並將該文書的副本發回給業主作雙重確認，以保障所有有效委任文書均屬業主的意願並獲得遵從。而管理公司的角色在於在公平、公正及不偏私的情況下促成業委會選舉會議的進行，當中不涉及任何虛假文書及偏袒行為。