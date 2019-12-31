通州街公園冬至清場　露宿者家當被丟　邵家臻去信康文署跟進

2019年21至22日即冬至及翌日，康文署聯同防暴警察走入深水埗通州街公園，在沒有通告之下清場，要求露宿者15分鐘內離開否則會有拘捕行動，同時又將露宿者未及收拾的家當全數丟棄。 社福界立法會議員邵家臻致函康文署署長李碧茜，跟進該次清場的事宜。

無通知下突然清場 並威嚇拘捕在場人士

邵家臻表示，21及22日康文署職員聯同防暴警察突然走入通州街公園進行清場行動，以「止暴制亂」名義對付手無寸鐵的露宿者，強行丟棄部份露宿者的家當，並涉嫌威嚇拘捕在場人士，認為做法不當。

他引用過往清潔行動程序，指出會事先張貼告示對給予寬限期，讓露宿者執拾離開。他表示21及22日的行動有違以往程序，在沒有通告之下清場及丟棄露宿者的家當，令部份人士損失慘重。

有露宿者平日需要出外上班，21及22日清場當日下班回到通州街公園，發現「成張床唔見晒。」（資料圖片）

有人被掉被鋪、床褥、現金、證件、衣物

據香港社區組織協會表示，有露宿者日間出外工作而不在現場，被鋪、床褥全被丟棄，之後日子只能睡紙皮，亦有人損失現金、證件及衣物。

事後協會曾向康文署了解，對方表示，當日他們只是執行「警務處要求」，而該行動為警方處理涉及犯罪事件。惟協會質疑，出動防暴警察驅趕露宿者沒有理據，且警員並沒對物品進行搜證，只是直接丟到垃圾站內。

邵家臻致函康文署署長李碧茜，跟進通州街公園清場的事件。（邵家臻facebook）

邵家臻表示，不滿康文署管理通州街公園的手法，認為使用公共空間是香港市民的權利，露宿者亦不應被排除在外。他希望康文署解釋是次清場的原因及經過，以及解釋如何補償損失，並要求類似事件不要再發生。此外，邵家臻亦希望康文署協助負責社工，協助露宿者解決困難，避免流離失所。