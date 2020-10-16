耀東邨4萬元設「歡度佳節」裝飾　網民：小小小白象

近年社區中的大小白象工程逐漸引起關注，節日裝飾亦是其中一項。近日有東區區議員指出，筲箕灣耀東邨因今年的10月1日是連同中秋節的關係，改以「歡度佳節」為題，在邨內放置大型燈牌、橫額等裝飾，總開支約4萬元。網民對此有不同意見，有人認為不如以往用「慶祝國慶」是一個進步，亦有人認為設計「非常老土」，指要花費4萬元設置是浪費金錢。

東區區議員周卓奇和何偉倫日前在Facebook上發帖，指每年房署均會預留財政，經諮詢屋邨諮詢管理委員會後決定節日裝飾，因此希望收集居民對裝飾的意見，表示會盡力在邨諮會上作出反映。他們指，今年10月1日的裝飾最終以「歡度佳節」為題，除了屋邨入口設置了「歡度佳節」四字的大紅字燈牌，亦有中式燈籠及大型橫額，而總開支為約4萬元。二人均表示，除了向區議員反映意見，居民亦可直接向自己的互委會主席提出想法，一同參與邨內事務。

相關帖文引起不少居民討論，有人對於今年改用「佳節」二字表示歡迎和欣賞，但也有人認為裝飾的設計「老土」，例如橫額的顏色「瘀瘀黑黑」，燈牌的字樣、顏色亦應改為年輕化。有網民認為，下一年的節日裝飾可開放讓邨民參與設計。至於費用方面，有居民認為費用與裝飾的成品不成正比，「咁整一整都4萬......仲好似好多年都差唔多，似翻用。」有人認為雖然4萬元不算大數目，但也有如「小小小白象工程」，希望未來有可一併慶祝聖誕、新年等的裝飾，甚至完全沒有節日裝飾也可以。