邵家臻重返通州街公園尋阿十遺物　街友聞死訊激動

在本月9日，懲教署曾公布一名54歲的男性還押在囚時，10月8日於小欖精神病治療中心囚室內用長褲纏頸自殺，經搶救及送往公立醫院治理後，最終不治。立法會議員邵家臻其後證實死者為今年2月時曾在警方掃蕩通州街公園的行動中被襲擊及砸爛家當的露宿者黎民十（阿十）。他昨日（19日）重返通州街公園時，找到兩位與阿十相識的街友，並向其表示不用太擔心，他會協助處理阿十的身後事。

邵家臻重返阿十生前露宿的通州街公園，遇到兩名與阿十相識的街友，街友向他分享阿十生前的生活點滴。（資料圖片）

邵家臻重返阿十生前露宿的通州街公園，遇到兩名與阿十相識的街友，他們均對阿十自殺離世一事難以置信。其中一名街友阿龍指，二人在年輕時相識，已認識十多年，算是一同長大。他更提及，之前他們一同在通州街穚底露宿，但因為被清場，遂改到通州街公園露宿，阿龍認為阿十是一個害羞和文靜的人，他解釋，因為阿十的廣東話不太好，所以較少說話。他難以相信阿十在還押期間自殺，因阿十以往亦曾因其他事件入獄，當時亦一一捱過。

邵家臻將會協助處理阿十的身後事。（資料圖片）

另一名街友阿山同樣難以相信阿十自殺，邵家臻指，阿山得悉阿十死訊時十分激動，從單車下來，並捉着他表示對阿十的關心。邵透露，他重返通州街公園除了想查看是否有阿十的遺物外，亦想問候其他街友，提醒他們遇上事情時可找自己幫忙。他亦希望告訴街友，自己會協助處理阿十的身後事，着他們不要擔心。