非牟利機構疫情下辦網上研討會　推動酒店及飲食業間可持續發展

新冠肺炎為全球旅遊、酒店及飲食業帶來嚴重打擊，但在此期間，氣候變化問題亦不容忽視。亞洲首家肥皂回收慈善團體再皂福於9月24日舉行了「G.R.E.E.N. Hospitality Conference」研討會，連續第二年集合了致力推動酒店及飲食業間可持續發展的專家、不同持份者、學術界人士，及社會創新企業家等等，圍繞各議題交流意見和凝聚力量。疫情令香港的旅客量比去年同期下跌了99.9%，研討會亦希望能驅使各業界重新審查不合符可持續發展的營商模式，致力尋求可持續發展的方案。

再皂福是成立於2012年的非牟利機構，多年來致力從酒店回收一次性用肥皂、將之再打造後轉送到缺乏衛生清潔資源的地方，現時已有逾80香港酒店夥伴及逾100海外酒店夥伴。機構於2019年首辦「G.R.E.E.N. Hospitality Conference」研討會，並獲得香港政府可持續發展基金資助以及Foundation for Shared Impact和香港大學經濟及工商管理學院攜手舉辦。

為了保障與會者的安全和健康，今年的研討會改為於網上舉行，當日有297位來自世界各地的參與者以及27名講者出席，主要討論剩食及氣候變化的關係、塑膠污染的環境影響、廢物處理及管理，以及酒店及飲食業界的循環經濟。與會者亦踴躍參與網上工作坊， 研究一次性塑膠的對策；低碳菜單；環境、社會及管治（ESG）報告及供應鏈管理；和業界於新冠肺炎下的循環經濟等議題上交流意見。

疫情與氣候變化反映全球社會不平等狀況

「新冠肺炎和氣候變化反映了全球各國社會不平等狀況，而弱勢社群往往受影響最深。未有疫症前，推動可持續發展理應是最逼切的議題，可是新冠肺炎把多年來的進展功虧一簣。」G.R.E.E.N. Hospitality的項目經理Lucia Loposova說道，「即使酒店及飲食業界面臨疫症帶來的重大打擊，但不少人士仍然深深信可持續發展的潛力，實在令人鼓舞。」

再皂福董事長李國義則說：「研討會完結不久已受到不同邀請，以及討論延續項目或作合作夥伴。我們連續第二年見證到不同專家、社會持分者、社會創業家及大眾對參與G.R.E.E.N. Hospitality Conference研討會的熱誠，更看到業界有這研創美好將來的動力。我們對這成就感到十分興奮。新冠肺炎讓我們重新思考可持續發展的營商模式，而研討會就正好提供了一個集思廣益的機會，讓我們能共建可持續及平等的將來。」

下月辦黑客松為業界研減廢創新方案

研討會其一伸延活動是由可持續發展基金資助的「G.R.E.E.N. Hospitality黑客松」。黑客松將於11月20日至21日舉行，參賽者要組成3至5人團隊。各團隊要為酒店及飲食業界的廢物分類、減廢，及剩食研發俱創新性的解決方案。G.R.E.E.N. Hospitality會為各隊伍提供研究資料以便參與者構思解決方案。可持續發展專家、社創企業家，及民間社會組織代表等亦會在場指導參賽者。是次活動歡迎大學生，酒店及飲食業界人士，社區人士，及企業家參與，得獎隊伍會獲得獎金及其他禮品。