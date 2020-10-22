上水羅湖單車遊收費$788一位　主辦機構：值不值是個人看法

近日，有旅行社舉辦上水羅湖單車遊，行程及收費引起一眾網民熱議。事緣單車遊以生態及文化作賣點，惟其價錢卻不太「親民」。有網民直呼不值，更有上水居民在帖文下留言，指自己能以更優惠的團費帶團到訪相同目的地。 有區議員同樣認為單車遊的收費不太划算，更以「離地」形容行程，指大部分本地人都懂得自行到達行程上的地方，笑言自己也不會參加。香港01記者向主辦機構查詢，負責人則回應指「值不值是個人的看法，而參加活動與否亦是他們的決定和自由」。

根據網上的資料可見，上水羅湖單車遊預計在11月舉辦兩團，只限香港人報名，團費則因應人數由$538至$788不等，惟單張例明此價用並不包括領隊及司機的小費及品嚐豆腐花的價錢。行程於早上開始，在九龍塘港鐵站集合，乘坐旅遊巴前往上水。行程包括遊覽北區公園、石湖墟、大水管、河上鄉和得月樓警崗等地，中途亦有以單車代步前往目的地的行程，最後到上水港鐵站解散。

上水羅湖單車遊現預計在11月舉辦兩團，而團費則因應人數由$538至$788不等。（Liberty Hong Kong Facebook圖片）

香港01記者向主辦機構Liberty Hong Kong查詢，經理侯小姐指，本來單車遊的對象以外國遊客為主，希望幫助他們了解香港鄉郊發展及歷史，而他們所安排的觀光項目，是希望深入社區環境，了解風土人情，例如午餐會在當地的茶餐廳或食肆進行。她表示，因為成本高企，現在的團費已算是貼近成本價，而這次的單車遊主要支出是人員費用，包括兩名導師和一名隨行旅行社職員的人工，「因為團中有兩名導師，他們兼任單車和生態導師，他們均在香港考取相應牌照，故是一般導師的兩倍價錢」。她強調，若不是單車遊，並不需要兩名導師，「踏單車的話，安全起見，需要一前一後包圍團員」。對於有人認為團費偏貴，侯小姐則回應指，「見仁見智，參加與否由他們自己決定，也是他們的自由」。

北區石湖墟區議員林卓廷同樣認為單車遊的收費不太划算，更以「離地」形容行程。他解釋，大多數本地人都懂得自行到訪行程上的景點，租單車也十分方便。如不熟悉路程，以導航程式也能解決。他亦不明白為何行程要由九龍塘前往上水，又要乘搭旅遊巴，「搭港鐵的車程也差不多，還更便宜」，笑言自己不會參與。林卓廷表示，對單車友來說，現時由上水至元朗的超級單車徑好像更為合適。對於負責人解釋，團費主要花在導師的人工上，林卓廷則認為要視乎導師的質素，「雖然單車遊到訪的地方真的不太吸引，亦沒有特色，但不排除導師說故事說得好，有機會值回票價」。