【限聚令】政府放寬本地團限制　深度遊組織：只傾向傳統鴨仔團

政府昨日（20日）宣布本地旅行團獲豁免4人限聚令的限制，每團人數可增至30人；此外，旅發局網頁亦精選了一些本地團推介，當中一些收費較昂費的如「700元深水埗食腸粉團」引起熱議。與此同時，本地文化深度遊組織「活現香港」指出，要受惠於放寬措施旅行社需滿足特定的條件，而部分條款中封死了組織在此時重辦深度遊導賞團的可能性；認為政府的放寬措施只傾向於傳統「鴨仔團」，與現時傾向細團、乘坐公共交通及依靠步行探索的新旅遊模式背道而馳，在疫情之下也不理想。

本地文化深度遊組織「活現香港」創辦人陳智遠。（資料圖片/鄧倩螢攝）

昨日政府宣布放寬本地遊的防疫限制，惟有關旅行團須遵守一系列條件，包括旅行社須簽署《本地遊防疫承諾書》，亦必須包含「綠色生活本地遊鼓勵計劃」指定的綠色地點，或者是旅發局推出「賞你遊香港」項目的約50個行程之一。「活現香港」在社交平台上表示，昨日已收到大量有關其實體導賞團的查詢，但表示看過有關的放寬條件後，仍需花時間審視現有團種是否符合要求，才可決定能否復辦實體導賞團。

「綠色景點」限制對文化旅遊界不公道

「活現香港」指，組織所辦的行街團多數圍繞早期發展的市區街道進行，附近未必有大型公園，因此未必能符合「包含綠色景點」的條件，但另一方面「賞你遊香港」項目卻沒要求一定要有「綠色景點」，認為強迫其他旅行團要去「綠色景點」，尤其是對文化旅遊業界來說是不公道。組織又指出另一項條件，是要旅行團在參觀戶外景點時，導遊只可在交通工具進行講解，但對一些以行路為主的導賞團來說幾乎是不可能做到，認為從防疫角度來說，戶外景點一般比車廂的密閉空間流通，不明白為何有此安排。

「活現香港」表示，現階段陸續推出網上直播導賞團，亦仍會接待4人或以下的包團。組織的網頁上亦有相關公告。翻查其網頁，多個本地團如《香港電影之旅：尖沙咀》、《Old Town Central》等都顯示在疫情期間需暫停舉辦。