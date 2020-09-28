中大癌症篩查　3,500人找出61人患癌　過重人士大腸瘜肉較多

香港中文大學自2018年展開「中大賽馬會齊心防癌計劃」，並提供大腸癌，以及乳癌或前列腺癌等篩查服務，藉此了解肥胖與患癌之間的關連，至今累計招募近3,500名合資格市民參與。 中大公布，計劃找出有10人患上大腸癌、37名男士患有前列腺癌，15名女士患上乳癌，當中1人同時患大腸癌及前列腺癌。另外亦有246人被發現有癌前病變，若未能及早發現有機會演變為癌症。 計劃亦發現，若BMI大於23、屬過重人士，驗出大腸瘜肉的數目多於較瘦的人，而確診患乳癌人士BMI亦屬偏高，不過目前只做了計劃目標人數約三分一，需待有一萬人數據才可再作分析。

中大公布首階段癌症篩查計劃結果。(盧翊銘攝)

「中大賽馬會齊心防癌計劃」由2018年8月至今年8月，兩年間累計為近3,446個無病徵的市民，提供大腸癌，以及乳癌或前列腺癌檢查，以及代謝綜合症的篩查服務。

2.4%男士患前列腺癌 發現時或已屬晚期難根治

三種癌症當中，前列腺癌患病率最高，1,516個參加計劃男士當中，有37人患前列腺癌，比率為2.4%。當中18人屬癌症第2期，另有6人及3人屬第3及第4期。中大外科學系泌尿外科組教授吳志輝指，前列腺癌本身徵狀不明顯，發現患病時多數屬於晚期，故篩查非常重要，只需少量血液樣本已可找出較高風險人士接受進一步檢測。

外科學系名譽臨床副教授趙家鋒指出，若發現患癌時屬第四期，癌細胞很可能已擴散至淋巴、骨等地方，今次計劃找出的三名晚期病人的情況亦一樣，無法完全根治。他稱目前已有多種治療方式如打荷爾蒙針、電療、口服標靶藥等，愈早給予多種治療，愈能提高病人存活率。

篩查揭逾240人有癌前病變 需盡早切除大腸瘜肉

而本港最常見的大腸癌，共3,230參加者接受篩查，當中367人獲轉介做大腸鏡檢測，於347份報告當中，有10人被診斷患上大腸癌，患癌比率約0.3%。10人當中有1人是0期、4人屬1期，均屬早期癌症，另分別有151人及95人被發現有大腸腺瘤及後期腺瘤，兩者均為癌前病變。

中大外科學系結直腸外科組教授吳兆文稱，若未能及時發現腺性瘤、有機會演變成大腸癌，故若發現大腸已有瘜肉屬高危因素，會先為病人切除並化驗。

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乳癌未必可自行檢查

香港乳癌基金會創會人張淑儀則透露，在1,846名參與乳癌篩查的女士當中，找出15人罹患乳癌，當中14人土均屬0期至2期，有1人拒絕手術，患癌比率為0.8%。她指坊間仍有對乳房X光造影的誤解，強調X光與照肺片同樣安全，若及早找出患癌，未必需切除整個乳房，亦不需經歷化療所面對的痛苦。

乳癌患者、77歲的謝女士分享稱，自己並無病痛，但去年參與篩查計劃之後發現患初期乳癌，由確診至做手術切除乳房於三個月內完成，她指患癌事前無先兆，以自身經歷朔望其他人亦盡早做檢查，「預早啲好過搞到第三四期自己辛苦。」

過重人士患癌風險較高

除癌症個案外，計劃亦找出50宗新增糖尿病個案。中大內科及藥物治療學系莫慶堯醫學講座教授、「中大賽馬會齊心防癌計劃」主任沈祖堯稱，已有文獻反映肥胖與患癌有關連，他透露，計劃有3,018名計劃參加者屬超重或中央肥胖，即BMI超過23，暫時發現，過重人士大腸瘜肉數目較瘦人多，而乳癌確診者的BMI亦偏高，前列腺癌則未有很大分別，未有統計學上的差別。

但沈祖堯指，計劃的目標參與人數為一萬人，目前只做了三分之一，仍需待更多人完成篩查才可做詳細數據分析。計劃受新冠肺炎影響，今年2月起一度暫停，至上月重啟，計劃將繼續招募市民參加，料推行至2022年。

沈祖堯指若未來完成所有人的數據，發現患癌症比率有明顯增加，或再考慮向政府提交稿大規模篩查的建議，但仍需考慮計劃的成本效益問題。他又認為市民亦應注重自己身體健康，並非等政府推出計劃才做檢查。團隊認為計劃結果亦顯示，一站式的多樣癌症篩查模式有效，倡成為本港癌症篩查的未來方向。