去年近4000宗癌症藥物資助申請獲批　藥劑師學會冀增透明度

癌症病人除了需接受長久的治療之外，亦或需應付龐大的經濟壓力，不同機構就自費癌症藥物提供資助，其中醫院管理局的藥物安全網，撒瑪利亞基金及關愛基金於2019/20年度，分別批出2,456及1,376宗資助申請，涉及金額約6億元。 惟目前資助計劃的資訊分散，病人未必能得悉有關計劃的詳情，香港醫院藥劑師學會整理並推出全港首個公營自費癌症藥物資助計劃一覽表，藥劑師學會期望透過增加資助計劃的透明度，可促進治療效果及減輕患者心理負擔。

藥劑師學會整合全港首個公營自費癌症藥物資助計劃一覽表，望增加資訊透明度助病人有更好的財政規劃。（香港醫院藥劑師學會提供圖片）

目前醫管局設有藥物名冊，其中包括非常昂貴藥物但超出醫管局的資助金額，當局會設安全網如撒瑪利亞基金及關愛基金，資助病人購藥。數據顯示，2019/20年度，撒瑪利亞基金計劃下有2,456宗癌症藥物申請獲批，涉款近3.8億元；而關愛基金則批出1,376宗癌症藥物申請，資助額達2.3億元。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，癌症藥雖可為病人帶來希望，惟各方的資訊混亂及不全面，僅列藥名但未列資助金額及申請流程，患者和家屬難以得悉各類財政援助的資訊，有可能耽誤適切的治療時機。而由醫生主導治療方案，醫生未必能在會診時將所有資助計劃詳情告知病人。

崔俊明續稱，為賦權予病人可參與治療選擇，藥劑師學會整合醫管局藥物名冊轄下的所有自費藥物，涵蓋52種癌症自費藥物、92個資助計劃，並將藥物於公營市場之自費價錢列出。崔俊明期望透過改善資助計劃的資訊透明度，病人可以在療程開始前有更好的財政規劃，減少財政負擔帶來的心理壓力，協助醫患間的溝通，亦可促進治療效果。

藥物教育資源中心－病人藥物資助計劃