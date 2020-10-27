【新冠肺炎】居內地港人回流　難支付2800元隔離營費　求豁免

本港疫情稍見緩和，政府今天（27日）宣布，由內地回港的香港居民將可豁免14日檢疫，不過在此之前，有一班原居於內地、因失業等經濟問題回流香港求助政府的港人，在強制檢疫下需入住政府隔離營14日，部分人因為沒有能力支付2800元的營費而負債。社協社區組織幹事吳衞東表示，自3月起接觸到逾100名相關沒有經濟能力支付隔離營費的人士，今天亦聯同該批「首次回流港人」到立法會申訴辦事處，向多位立法會議員表達困難，並要求政府豁免首次使用隔離營的收費。

香港社區組織協會（社協）表示，在本年3至9月接觸到大量非綜援無家者，他們是原本在香港工作、內地居住的港人，自2月起受疫情影響而失業並拖欠內地的租金，因而回流香港。他們返港後需入住隔離營，但政府在3月時指因有人濫用設施，自3月17日起向所有入住隔離營的人士強制收取2800元。一批因失業、欠租等問題回流香港、早前曾經入住隔離營但無力支付營費的港人，今日在社協協助下到立法會申訴辦事處與立法會議員黃碧雲、楊岳橋、鄭松泰、張超雄和謝偉銓會面望能跟進事件。

原居於內地的馮先生表示，自己已年過60歲，因交通意外傷殘，在疫情之下家中出現「斷糧」，他無奈需隻身回港尋求政府援助。馮先生指，入住隔離營後，有職員向他表示有領綜援的話才可豁免營費，但他當時未領綜援，只可簽名表示會支付營費。他又指，多年來從沒領取香港任何社會福利，即使現時獲取綜援後，除去交房租後剩2670多元，「就算唔食飯都要再問人借多百幾元先交到2800蚊營費。」

在強制檢疫下，由內地回港的人士需入住政府隔離營14日。（資料圖片／黃偉民攝）

黃先生則指，多年來都在香港工作，因無法負擔香港樓價而到內地居住，平日早出晚歸。他在去年社運期間被裁員，一月疫情開始後封關，他在內地打算用積蓄捱過疫情，惟其後積蓄用盡、欠租數月被房東趕走，只好回港求助。

根據社協在今年4月訪問104位非綜援無家者的研究結果顯示，因疫情影響，有6成的受訪者為首次露宿，有42.3%為回流港人，而疫情前他們的工資中位數為12000元，工作包括飲食、建築、運輸等行業，有9成以上的受訪無家者沒有受惠於任何抗疫基金。

社協社區組織幹事吳衞東指，現時有約2.5萬港人居於內地、每日橫跨中港兩地上班，一班港人本來欲回港求助香港政府，現時卻因無法繳交2800元營費變成欠債；又指有回流港人收到政府來電，指如再不繳付營費會進行檢控，面對的壓力不小；因此要求政府豁免首次使用隔離營的收費。