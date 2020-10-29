大埔鷺鳥多次被捉　漁護署稱3個月內巡邏30次　與愛協加強監察

今年6月，大埔廣福道鷺鳥林及林村河一帶發生8天內發生3次鷺鳥被捉事件，涉事人士依然在逃。大埔區議員黃兆健早前區議會就事件向漁護署查詢，並加強巡查，獲署方回覆指，今年7月至10月曾巡邏30次，並與愛協合作，加強監察的工作及情報交流。

大埔區議員黃兆健早前去信漁護署，要求部門跟進大埔區內捕捉野生雀鳥事宜。署方回覆指，根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，任何人如未經許可，不得狩獵、故意干擾、管有或控制本地野生雀鳥（包括鷺鳥），亦不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

署方指會繼續關注大埔區運頭角里鷺鳥林的情況，並安排職員在運頭角里一帶監察。署方亦已於10月在該處掛上新橫額，提醒市民捕獵或管有任何本地野生雀鳥（包括鷺鳥）均屬違法，在今年7月至10月期間，署方在上址一帶合共進行了30次巡邏。此外，漁護署亦與愛協保持聯絡，以加強監察的工作及情報交流。署方亦呼籲市民如發現懷疑非法捕捉雀鳥事宜，應立即致電1823通知署方跟進，如情況危急，應致電999向警方求助。明日（30日）大埔區議會舉行動物友善政策工作小組會議，工作小組主席黃兆健指，將會在會上討論早前鷺鳥被不明人士捉走的問題，並會繼續監察有關情況，杜絕不法行為。