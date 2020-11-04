大埔河驚現錦鯉及蟹　街坊目擊鄉下話女子稟神後放生魚龜

不時都有市民到河邊或海邊進行放生活動，但「放生」不當，往往反變「殺生」。近日有居民指，大埔河近運頭塘邨一帶常常有人將大量魚、龜、錦鯉、田雞等放入水中放生。雖然有關位置設有鐵閘，但無阻放生人士自由出入，不少街坊擔心，胡亂放生的行為會對河道生態造成影響。香港兩棲及爬蟲協會則指，渠道在惡劣天氣下水流會變急，即使是淡水動物估計亦難以生存，而被放生的動物來源不明，有可能帶有病菌。協會又指出，政府早年曾討論立例規管放生行為，惟至現時仍是不了了之，認為其對動物權益的問題未夠重視。

鐵閘如「無掩雞籠」

近日有大埔居民指，近乎每日都有人將動物放到大埔河中放生。記者今天（4日）曾到運頭塘邨對開的大埔河視察，在現場見到，居民所指的位置設有鐵閘並已上鎖，不過鐵閘見有破損，實則可以自行出入。而河內除了一般魚類，亦見有龜、錦鯉和蟹等。

常到該處晨運的羅先生和羅太表示，近期常在周末早上見到有人以手推車運送一箱箱活魚到鐵閘內的位置，口中唸唸有詞「稟神」一輪後，就會將魚放生，「佢哋心腸係好，但呢度混咗咸水，啲魚受唔到咸水都係死，搵嚟玩咩！都係破壞生態！」至於街坊歐小姐則指，最近個多月來常見到有人放生，多數是操類似福建語等「鄉下話」的女子，進行向天拜祭等儀式後就會將魚、龜等生物逐少放進河中。不過，過不多久就會另有數名老人到河中捉回生物，未知是食用、售賣還是作何用途。

關注組織憂變生態大災難 斥政府討論立例「無影」

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研看過相片後表示，該處的地理環境應為一條人工淡水河，因河道被鋪直且有排洪用途，水流會突然變急，「雖然將淡水魚放返入淡水好似係合理，但其實都係未必生存到。」黃朗研又指，即使牠們未必有即時生命危險，但有可能會被原生的生物排擠，或是會對附近的其他動物、植物造成影響。他舉例指，被放生的淡水魚如帶病，被雀鳥吃掉後或造成傳染；被放生的龜有可能不是香港原生品種，就算屬原生品種，在不同地區居住的龜隻如出現雜交都會影響生態，「又或者係出現疾病同寄生蟲感染，由第二度運嚟嘅生物可能帶有香港未出現嘅蛙壺菌病，對兩棲動物都幾致命，如果有就都會傳染。」

黃朗研認為，放生行為影響生態也影響經濟，外國也曾有例子，政府往往需花一大筆錢作出善後，「放生並唔係賦予動物生命，反而係殺害佢哋；更常見嘅係變成一門生意，放完又畀人捉返嚟賣，根本就唔係幫緊動物。」他認為，宗教自由值得尊重，但也希望大家思考「放生」是否值得。此外，黃朗研指出，早年政府曾討論立例規管放生行為，但後來不了了之，「虐待動物掉落街又唔拉，放生又唔拉」，他希望未來政府能認真處理動物問題。