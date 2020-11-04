紀律部隊獲性小眾培訓資料提高敏感度　關注組織：期望被邀請討論

政制及內地事務局今日（4日）舉辦網上簡介會，向各紀律部隊代表介紹新編製的培訓資料，旨在提高紀律部隊前線人員對性小眾的認識及敏感度，警務處、消防處、入境事務處、懲教署、香港海關、政府飛行服務隊、醫療輔助隊和民眾安全服務隊的代表參與網上簡介會。 有關注性小眾權益的組織對局方向紀律部隊編制培訓資料表示歡迎，因一直聽聞不少跨性別人士在入境、被搜身及報案錄口供時遭受不同程度的歧視，「試過有跨性別人士入境本港時，被入境處職員問『你係咪切晒喇？』或者『你係咪嚟賣淫？』等負面態度查問，令他們感到難堪」，期望日後前線紀律部隊人員與性小眾人士相處時，能提高敏感度，避免出現尷尬情況。組織更希望，局方在編制培訓資料時，能邀請相關團體一同討論，令資料更有參考價值。

政制及內地事務局今日（4日）為紀律部隊代表舉辦網上簡介會，向他們介紹新編製的培訓資料，以提高前線人員對性小眾的認識和敏感度。圖示政制及內地事務局副局長陳帥夫在網上簡介會致辭。（政府新聞處圖片）

政制及內地事務局表示，培訓資料由具備設計和教授相關課程經驗的社會福利署臨床心理學家負責編製，內容涵蓋性傾向及性別認同的基本概念、性小眾的一些關注事項，以及與紀律部隊工作相關的建議及注意事項。東華三院營計的24小時支援性小眾電話熱線「同‧一線」的註冊社工，亦在網上簡介會分享他們與性小眾人士互動和為他們提供服務的經驗。

政制及內地事務局副局長陳帥夫表示特區政府一直致力促進不同性傾向和跨性別人士的平等機會，希望在社會建立共融、互相尊重和不歧視的文化和價值觀，其中一項重要措施是為特定範疇人員，提供按行業需要的培訓資料，提高從業員對性小眾的認識和敏感度。陳帥夫感謝負責編製培訓資料的專家、政府部門及社會服務機構，「這份培訓資料將會成為紀律部隊恆常訓練課程的一部分」。

陳續指政府會繼續積極透過不同工作，增加市民對不同性傾向和跨性別人士的認識和理解，提升社會上多元共融、互相尊重的氛圍，包括宣傳教育、積極向僱主推廣《消除性傾向歧視僱傭實務守則》、制定涵蓋不同範圍的不歧視性小眾約章，讓服務提供者自願採納等。他又指政制及內地事務局會繼續透過平機會資助計劃，資助各項促進不同性傾向人士及跨性別人士享有平等機會，或性小眾提供支援服務的社區活動計劃，亦會繼續資助「同‧一線」，為性小眾及其家人提供即時的支援、輔導和轉介服務。

政制及內地事務局今日（4日）舉辦網上簡介會，向各紀律部隊代表介紹新編製的培訓資料，旨在提高紀律部隊前線人員對性小眾的認識及敏感度。（資料圖片/林若勤攝）

女角平權協作組主席Joe歡迎政府向紀律部隊人員提供性小眾培訓資料。她指去年初政府同樣為醫護部門制定有關性小眾的培訓資源，當時政府亦有向性小眾團體諮詢，但有性小眾人士指，這次的培訓資料卻沒有讓他們提供意見。

Joe表示曾聽聞不少跨性別人士在入境、被搜身及報案錄口供時遭受不同程度的歧視。例如有原生性別為男性的跨性別人士，入境時穿着女裝，被前線入境處職員拿起護照查問，「你係咪切晒喇？你係咪嚟賣淫？」Joe形容職員查問態度負面，明顯因為對性小眾的認識及敏感度不足。

盼警方能改善搜身安排

此外，亦有同性伴侶發生家暴報警，當警員上門調查時，直接在眾人面前查問「你哋咩關係？」Joe表示，因不少性小眾人士不方便出櫃，不欲公開承認關係，建議警員應將事主與對方分開，再私下查問雙方關係，「因為如果怕尷尬而唔承認大家係同性伴侶，又驚係畀假口供。」她又指，不少同性伴侶反映，認為警員輕視他們的家暴個案程度，「警方好多時都覺得佢哋係普通鬧交，但其實同性伴侶之間亦有機會存在暴力行為。」在搜身方面，警方需按事主的原生性別來安排同性警員處理，若遇上女裝打扮的跨性別人士，便會發生尷尬情況，「希望警員可安排女警協助處理搜身，或讓事主找朋友在旁邊見證搜身過程，可令事主更安心。」

Joe亦分享自己平日駕車被截查情況，她指曾遇上對性小眾人士敏感度較高交通警員，「因為我比較男性打扮，當對方見到我身分證是女性時，會稱呼我做『呢位司機』」。但她指亦有朋友向其反映不愉快經歷，「試過有交通警員截查跨性別司機時，因見到司機女裝打扮，但身分證上原生性別是男性，提高聲線稱呼司機為『先生』，令當時情況十分尷尬。」Joe期望前線紀律部隊人員能提高對性小眾的敏感度，以互相尊重態度溝通，更希望局方在編制培訓資料時，能邀請相關團體一同討論，令資料更有參考價值，「我哋亦好希望知道培訓資料內容，因為我哋期望啲資料係貼地，而唔係純粹理論。」