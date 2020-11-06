【未雨綢繆】疫情載客量跌3成　400輛小巴加裝殺菌濾網加強防疫

疫情期間，市民減少外出。小巴公司進智公交主席黃靈新指，今年4月及7月整體小巴載客量大跌三成，公司嚴重虧本，至現時仍未回復正常載客量。為了應付下一波疫情，進智公交為旗下400輛小巴噴灑防疫塗層及加設冷氣殺菌濾網等，保障司機安全，以及增強乘客乘搭公共交通工具的信心。 攝影：高仲明

剛過去的第三波疫情期間，市民和學生均留在家工作及學習，人人減少出門。黃靈新指，今年4月及7月旗下小巴載客量只比恆常減少了三成。他指，公司錄得大幅度虧蝕，雖然現時市民已回復上班上學，但仍未回復正常載客量。他補充，指小巴現時雖仍按運輸署規定的班次發車，但亦應因情況減少了增加班次。

黃靈新表示，2月時已四處撲頻為前線員工搜羅防疫物資。（高仲明攝）

乘客共處小巴密封空間或會有交叉感染病毒風險，黃靈新表示，2月時已四處撲頻為前線員工搜羅防疫物資，並每兩小時利用消毒酒精噴灑小巴車廂，又規定司機在上班前須先探體溫，確保沒有發燒才能上班。黃補充，現時亦與運輸署合作，為小巴司機安排免費2019冠狀病毒病檢測服務，保障司機及乘客安全。

小巴公司進智公交主席黃靈新（左）及「香港科技大學─捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室」顧問洪思聰（右）。（高仲明攝）

黃靈新表示，為了趁在疫情稍為緩和期間加強小巴防疫，現時已陸續在旗下400架小巴車廂內噴灑有效90日的Germagic消毒塗層，並在車廂內為乘客提供搓手液，而為冷氣系統加裝Germagic殺菌濾網貼，則是香港公共交通工具上首例。「香港科技大學─捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室」顧問洪思聰指，為小巴噴塗層的過程會在沒有乘客的情況下進行，經實驗證明顯示，塗層在乾透後對人體無害；而殺菌濾網貼會以刺破及殺滅式的方法消除病毒，減下低乘客交叉感染的風險。