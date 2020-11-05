卑路乍灣海濱贊助費不足以營運至合約期滿　區議員促增加透明度

位於堅尼地城城西道的卑路乍灣海濱第一期在上月（19日）全面24小時對公眾開放，吸引不少市民到場「打卡」。2017年，發展局要將該地收回並建設社區園圃，令該地封閉了接近3年，至近月才局部開放。今日（5日），中西區地區工程及設施管理委員會在會中討論有關卑路乍灣海濱管理及使用問題。由於該地由多個政府部門及非牟利團體共同管理，加上目前由馬會一方提供的贊助費，不足以經營至合約期滿，故有區議員憂慮日後在經營上出現問題，最終影響市民使用海濱權利，要求政府部門及非牟利團體提供更多資料，增加管理透明度。

卑路乍灣海濱第一期在上月（19日）全面24小時對公眾開放，前身為前西區貨物裝卸區1至3號泊位。（資料圖片／鄧栢良攝）

文件提交人、區議員黃健菁在會上對非牟利團體的合約和資金來源作出提問，她擔心海濱未來在營運上會出現問題，期望了解更多關於合約期及營運資金，以評估經營風險，及確保海濱能持續地經營。她亦擔心在合約完結後，團體會否難以找尋到下一個非牟利團體接手項目。

中西區區議員彭家浩就海濱場地租用詳情向政府部門提出查詢。他認為現時公眾如想租借場地，申請程序卻並不清楚。他建議民政署應列明申請準則，以及將詳細的申請方法放在網站當眼處，以方便市民搜尋。

不滿局方開放前兩天才獲通知

多名區議員則對海濱在開放前兩天（即10月17日）才獲通知感到不滿，認為局方的做法太過急促，建議在第二期開放前應事先通知區議會。中西區區議會主席鄭麗琼認為局方可以先告知相關持分者，並保持溝通，她亦指負責營運的非牟利團體「草圖文化」的運作和相關資料均欠奉，要求他們提供更多資料，增加管理透明度。

草圖文化代表回覆查詢指，現時合約將於2022年5月完結，而當中使用的資金則由馬會獨家贊助，涉及款項610萬元。惟贊助費並不足以支持到2022年，只能作為其中的6至7成。故團體一直積極與不同有興趣的機構商討贊助。雖然聯絡贊助商方面受疫情影響，但由於海濱第一期開放後，反應正面，重新開始有機構願意商討細節，故對合約期滿時找到另一贊助商的情況感到樂觀，有信心能持續經營海濱。代表亦回覆指，因其規模較少，故網上資料也比較少，日後會加以改善。代表指草圖文化是以教育和可持續發展為主，而海濱項目則是為了連結當區居民、提供知識及提高文化意識。

海濱第一期開放後，深受市民歡近。（資料圖片／鄧栢良攝）

發展局回應查詢指，在通知區議員兩天後便開放海濱，是因為局方希望盡快開放給市民使用。上月29日，局方曾帶領海濱事務委員會的區議員前往視察，並解釋指是因為希望在海濱開放後，讓區議員實地看到市民使用情況，了解市民的使用感。局方指會考慮在第二期開放前提前告知區議員，並安排在開放前共同視察，但強調要視乎情況再作安排。

民政署回覆查詢時則指，相關申請程序的文件已經準備好，並按區議員要求向公眾公開，日後租借均會以非牟利團體為主要對象，若有不同團體在同一日租借，會按申請準則再作決定。