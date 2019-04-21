持續進修基金本月起人均資助上限升至2萬元　年齡上限提高至70歲

勞福局局長羅致光以「復活節的聯想——持續進修基金前帳戶『復活』」為題撰寫網誌，談及持續進修基金；他指，持續進修基金一系列優化措施已經實施，包括基金資助上限至每人2萬元、將申請人的年齡上限由65歲提高至70歲等，而約715,000個已結束的基金帳戶亦已「復活」，以鼓勵大家幫自己「升呢」。

羅致光指，市民應善用基金，透過持續進修以豐富知識，加強裝備自己。（資料圖片）

羅致光指，本月開始實施持續進修基金的優化措施包括：倍增基金資助上限至每人2萬元、將申請人的年齡上限由65歲提高至70歲、大幅擴展基金課程範疇、加強對基金課程的質素保證及保障申請人的措施等。

逾40萬個「復活」基金帳戶 原先戶口仍有餘額

此外，715,000個已結束的基金帳戶亦已「復活」過來，讓帳戶持有人可以重新啟動有關戶口，申請使用原有1萬元資助中如有仍未用盡的結餘，以及新增的1萬元資助；而當中約420,000個帳戶，在原有1萬元資助中尚有未用盡的結餘。

另外，優化措施中引入了新的學員共付比率，即學員本身需負擔的課程費用的百分比；首1萬元資助的共付比率維持在20%，而次1萬元資助的共付比率則為40%。制訂兩層共付比率的原因，是希望減少培訓機構增加學費的誘因。

以課程數目排序​受歡迎基金課程如下：

（勞福局局長網誌截圖）

（截至2018年12月底）

以申領人次排序受歡迎基金課程如下：

（2016至2018三年合計）

羅致光指「變幻原是永恆」，要抓緊香港轉型發展知識型經濟，以及日趨全球化的社會所帶來的經濟發展及工作機遇，善用基金，透過持續進修以豐富知識，加強裝備自己，便更能面對多變難測的未來挑戰。