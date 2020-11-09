疑誤入鼠籠　大埔街市貓全身黏不知名液體　舉步蹣跚

近一星期接連傳出有動物被虐待個案，今日（9日）有大埔街市菜檔養的貓亦懷疑被人用不知明液體淋濕，全身濕透及「黐立立」，用毛巾亦抹不掉。飼養「蕃茄媽」的菜檔老闆葉姐稱感到十分錯愕。她指在街市養了蕃茄媽七年，貓隻從未試過變成這樣，疑鬧出「虐貓」風波。不過有動物義工事後指，懷疑是貓隻誤入老鼠籠而黏上膠水。

外號「蕃茄媽」的貓隻，是由大埔墟街市「以琳菜檔」的葉姐飼養。她指，今早6時多回到菜檔時，剛開燈便見蕃茄媽全身濕透，身上黏上不知明液體「黐立立」。她立即開貓罐頭安慰牠，又嘗試用毛巾抹走液體，並用皂替牠洗澡，可是仍然無果，最後她惟有用風筒將貓隻吹乾，「可是亦只有八成乾，稍後待義工送牠去診所洗澡。」

葉姐表示，蕃茄媽在菜檔生活了七年，一直都很活潑及親人，經常在街市內走來走去，多年來蕃茄媽亦從未試過被虐待，現時牠變得極怕人，「唔知邊個咁大整蠱！現在變得好怕人，有人行埋去就走，行路都一拐一拐。」。葉姐起初因為鼠患問題而飼養蕃茄媽，過去牠亦曾為街市捉過不少老鼠，附近街坊都稱牠「幫得手」。

葉姐表示，蕃茄媽在菜檔生活了七年，一直都很活潑及親人。（資料圖片／倪禮碧攝）

葉姐又指，早前因為疫情擔心貓隻傳播病毒，故曾帶回家飼養兩個月，「變得肥肥白白。」後來疫情稍微緩和先才放回街市飼養，現時貓兒受此對待，她指可能會考慮把貓帶回家中飼養，避免再發生同類事件。同日下午，有動物義工Yin Chong指，懷疑蕃茄媽誤闖入老鼠籠才會黏上膠水。