區議員倡上水通宵巴加祥龍圍村站　交通關注組：留名被困清河圈

繼通宵巴士N271加站建議引發爭議後，近日亦有北區區議員提出另一條通宵巴士路線270S加站，引發爭議，有當區的交通關注組成員留言表示，270S改經的路線有嚴重違泊問題，指「留名270S被困清河圈」。北區區議員陳梓峯回應指，明白改道後路線有違泊問題，影響巴士埋站，但違泊屬執法問題，目前加站一事將交由九巴研究。

運輸署預計加站後車程會增加2至3分鐘，相信屬可接受水平。（資料圖片）

北區區議員陳梓峯上月在區議會提出，九龍巴士270S號線由九龍區出發，是途徑御太區的唯一一條通宵巴士路線。然而，該路線進入上水後，只在清河邨及港鐵上水站停留，並不會停留在御太區，認為這條路線對於需要深宵往返九龍的居民來說相當不便，建議九巴及運輸署在御太區內增加270S號線的巴士站，方便居民往返九龍。

運輸署本月就建議作出書面回應，指現時九巴第270S號線每日提供尖沙咀東（麼地道）往粉嶺（聯和墟）的服務，營運時間為凌晨12時45分至凌晨2時30分，班次為25至30分鐘一班車。就陳梓峯建議該線在祥龍圍村設站以方便御太居民，其他沿途站點則維持不變，第270S號線將需要在清河邨總站後改經清曉路、保健路及百和路，然後返回原有路線，署方預計車程會增加2至3分鐘，相信屬可接受水平，已要求九巴向署方提交落實有關建議的方案。

270S現時行車時間約110分鐘，部分網民對於該路線在祥龍圍村加站感到不滿，笑言「不如入埋皇后山」、「可唔可以兜埋粉嶺中心」，認為加站建議不切實際，亦有該區的交通關注組成員留言表示，270S改經的路線有嚴重違泊問題，指「留名270S被困清河圈」。北區區議員陳梓峯回應指，明白若加站後巴士改道會途經一些違泊嚴重的街道，「嗰邊夜晚都幾多違泊，係會影響埋站。但違泊同路線唔應該掛鈎」，認為違泊是執法問題，「就算現時巴士一樣過到醫院對出嘅保建路」。陳指根據運輸署回覆，270S加站後，車程上只會增加3分鐘，目前交由九巴研究是否落實方案。