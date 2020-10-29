運輸署建議大埔通宵巴改道加白石角站　網民不滿：搭到富亨都天光

通宵巴為不少打工仔女凌晨上下班時的主要交通工具，有大埔區區議員上月向運輸署建議，將出入大埔的通宵巴士N271路線增設白石角站點，解決當區居民缺乏通宵巴士的困擾。運輸署目前建議N271新設白石角及太和邨站，不過消息一出，大批網民就指路線過長表示不滿。

大埔區議員姚鈞豪上月向運輸署呈交文件，要求深宵巴士路線N271能增加白石角及科學園站。姚鈞豪指，由於白石角深宵時分公共交通嚴重不足，加上陸續有新型屋苑落成，導致泊車位不足，造成不少居民對公共交通訴求日增，他同意當區規劃有失誤，但「居民的確需要巴士出入。」

網民指N271路線過長，表示不滿。（資料圖片）

他又補充，考慮到在凌晨時分路面上車輛較少，故認為N271路線仍有空間可增設白石角及科學園站點。他建議走線可參考271B路線，服務深宵時分往來大埔至紅磡沿線的白石角居民。

N271現時全程約1小時45分鐘

目前如大埔居民須在凌晨時段出入大埔至九龍，可選擇N271巴士線，共設36個站，據Google地圖顯示，若由紅磡搭至終點站富亨，全程大約需時1小時45分鐘。現時運輸署就N271改道諮詢，建議N271行經科學園及白石角外圍的創新路，以及加停太和邨（太和路），再轉入大埔中心。

正收集居民改道諮詢

消息一出，大批網民表示不滿，「搭到富亨都天光啦！」、「其實有無諗過住尾站嘅人感受」不過亦有白石角居民表示歡迎。姚鈞豪補充，九巴估計新增白石角站後，車程大約只增加5分鐘，但他認為路線仍有微調空間，目前他正收集改道諮詢，歡迎有意見的市民可在11月9號前提出。