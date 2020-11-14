相愛很難｜同志遊行首網上直播　藝人小肥：好似打一場仗咁難

同志相愛很難。每年於維園舉辦的香港同志遊行，先後遭到立法會議員梁美芬威脅以司法覆核方式挑戰17區會支持的決定，以及警方發出反對通知書禁止遊行等因素，今年首度改以網上直播舉行，當中坦承出櫃的藝人小肥首次擔任彩虹大使，感嘆「相愛咁簡單嘅一樣嘢，都好似打一場仗咁難。」冀社會大眾能敝開心房，接受同性戀者公開戀愛。

同志遊行今年首度改為網上直播方式舉行。(Youtube圖片)

警方今年向香港同志遊行籌備委員會發出反對通知書，禁止原訂於今日在維園至愛丁堡廣場舉行的集會及遊行，是同志遊行自2008年舉辦以來首次。「首年冇辦法喺陽光底下、喺街頭舉辦同志遊行」，委員會發言人岑子杰對此感到可惜，他認為同志遊行是香港性小眾群體的重要節目，尤其是讓未出櫃的性小眾人士以支持者身份參與，「走出嚟話畀世界知，香港人係接納同性戀，要求多元共融，反對歧視」。

小肥出櫃成彩虹大使

藝人小肥及民間人權陣線召集人陳皓桓首次應邀擔任彩虹大使。小肥在今年8月一個訪談節目中，以輕鬆方式坦承自己同性戀的身份，他形容公眾人物的身份，曾經令到自己對出櫃有所卻步，「原來真係唔係退一步海闊天空，而係行前一步就海闊天空」。而並非同性戀者的陳皓桓曾推搪擔任彩虹大使數次，認為有很多人都比自己更值得擔起責任，但他希望香港性小眾群體能牽起一場運動，共同爭取性別平權，爭取更多自由。

藝人小肥首次擔任彩虹大使，他在8月一個訪談節目中淡然出櫃。（資料圖片）

今年同志遊行的主題為「同存此地 驕傲而飛」，並以彩虹熱氣球作主題圖像，象徵對自由、多元、平等和公義的渴望。岑子杰提到，「每一個社會必然會有性小眾，就好似每一個社會都有人左撇一樣，當我哋知道一個名人係性小眾嘅時候，本身就應該好似知道某一個名人係左撇一樣平平無奇。」

17區區議會同表支持

自去年區議會變天後，各區區議會對同志遊行的態度大幅轉變，甚至有三名參選人以同志身份當選。同志遊行籌委會今年邀請十八區區議會，擔任遊行的支持機構，除離島區區議會外，其餘十七區區議會都首次通過動議，成為同志遊行支持機構，有二十多名區議員響應參加是次活動。

在六月北區區議會通過成為同志遊行支持機構後，經民聯立法會議員梁美芬批評區議會濫用公帑支持同志遊行，聲稱會考慮提出司法覆核，捍衛「一夫一妻、一男一女」的香港人核心價值。梁美芬的行徑惹來十八區區議員聯署，反對梁美芬干預北區區議會事務。