油麻地奪命火｜傳南亞裔人同晚北角「怪獸大廈」放煙花慶燃燈節

油麻地廣東道唐樓昨晚（15日）發生奪命火警，事件涉及尼泊爾族群疑在樓上餐廳慶祝時突然閉門失火，起火原因仍有待調查，據知昨晚是尼泊爾其中一日燃燈節法定假期，按傳統點燃燈光及放鞭炮慶祝，有街坊發現有南亞裔人同晚在電影《變形金剛》取景的「怪獸大廈」內非法燃放煙花，隨時釀成火災，有區議員指事件警示要與南亞族群加強溝通，包括主動走入伊斯蘭學校教育煙花禍害，以及由新加入的南亞裔警員深入族群宣傳。

有網民拍昨晩有南亞人在怪獸大廈內玩煙花。(Facebook圖片)

facebook群組「樂活鰂魚涌」流傳一張相片，背景由北角舊樓建築群福昌樓、益昌樓、益發樓、海山樓、海景樓共五座大樓高位拍攝，相片見到有一堆圍在火光中，發帖網民指該批人在天井內玩煙花，直言「點解可以玩煙花都無人理?」其後有網民留言指昨晚行經上址，目擊有南亞人士在場玩煙花。

區議員：加強與少數族裔溝通

東區區議會主席黎志強表示，有尼泊爾族群聚居於海山樓及海景樓一帶，但由於宗教信仰、生活及居住習慣不同，對華人社會難免有隔膜與疏離，他從昨晚獲悉的油麻地唐樓奪命火，才獲悉近日是印巴及尼泊爾人的燃燈節（Tihar）。

他表示，本港已禁止玩煙花，尤其人口高度密度的舊樓內，隨時引發嚴重後果，今次奪火警，正好警醒區會須「貼地」與南亞族群的溝通，包括主動聯繫柴灣的伊斯蘭脫維善紀念中學，由老師向南亞裔學生講解閉門玩火的危險性，近年新加入警隊的南亞裔警員亦可擔當重要角色，每逢節慶應向上司主動提示，深入族群宣揚煙火禍害，減低發生火警的機率。

尼泊爾人得悉奪命火警感難過

另外，首位攀登過世界十四大高峰的南亞著名攀登家兼尼泊爾旅遊局聯絡官Mingma Sherpa表示，（Tihar）燃燈節是尼泊爾第二大節目，被譽為「Festival of light and fire（燈與火的節慶）」，其中今年11月15日選定為Laxmi Puja法定假期，按傳統家家戶戶會在當晚在家裏任何角度，包括門前、梯級及屋頂點燃油燈、電燈或蠟燭，盡量將屋內變得光亮，以求財富女神Lakshmi注意入屋，部分地區更會燃點煙花或鞭炮慶祝。

他指尼泊爾當地已獲悉香港有關火警致多名尼泊爾人死傷的新聞，對此感到傷感「That's sad news！」由於今日仍是法定假期，當地仍未提出會否舉行支援香港尼族的募捐活動，他亦認識數名在香港居住的尼泊爾朋友，據他了解，火警應與慶祝節日有關，但具體有待香港警方調查，並向當地家屬致哀。

油麻地奪命火圖片：