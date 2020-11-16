油麻地奪命火｜起火餐廳男東主傷妻子亡　尼泊爾籍婦人痛失3摰親

突發
撰文：
最後更新日期：

油麻地廣東道562號餐廳發生奪命火，釀7死11傷。據了解，涉事餐廳由一對尼泊爾夫婦經營，意外中兩人均受傷送院，惜40歲妻子Tamang Binita傷重不治，與受傷的丈夫天人永隔。

據悉，涉事餐廳由一對尼泊爾夫婦經營，翻看兩人的Facebook，不時上傳兩人甜蜜合照，照片中兩人依偎一起，兩夫妻十分恩愛。另外，亦見到兩人經常結伴旅行，丈夫的Facebook更紀錄了2013年與妻子首次相遇，墮入愛河後結婚，如今因一場火災從此陰陽相隔。

另外，意外中有一名尼泊爾籍婦人痛失多名親人。民建聯立法會議員鄭泳舜稱，今日接觸到一名尼泊爾籍婦人，她的8歲兒子、丈夫及胞弟均葬身火海，留在家中照顧另一個兒子婦人得悉3名親人喪生後哭斷腸。鄭泳舜稱，一家四口居於同區一劏房單位，事發後到女事主家中探望，她情緒激動，有不少親友在場陪伴她。

+14
+14
+14
+2
+2
+2

初步死者名單：

男童 8歲 Ryan

男子 38歲 Kandel Youbv Raj

男子 39歲 Gurung Sher

男子 40歲 Ram Babu

女子 20歲 姓名不詳

女子 30歲 Anita Nirula

女子 40歲 Tamang Binita

另有 3 男 4 女情況危殆；2 人情況嚴重，1人穩定、1人出院。

油麻地奪命火｜鄭承隆相關公司持有　大廈2年前需強制驗樓、驗窗
油麻地奪命火｜餐廳門口起火堵唯一逃生門　7名死者為親友關係
油麻地奪命火｜政府人員搜證　特首林鄭月娥現場視察
油麻地奪命火｜9年來死傷最多火災　嘉利大廈41死五級火最慘烈
油麻地奪命火｜增至7死11傷　有人跳樓多人命危　西九重案組接手
油麻地奪命火｜正值「印度新年」7人喪命　親友赴院認屍淒厲痛哭
油麻地奪命火｜尼泊爾餐廳起火釀7死　林鄭致哀
油麻地奪命火｜唐樓尼泊爾餐廳失火釀7死11傷　死者包括8歲男童
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。