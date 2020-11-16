油麻地奪命火｜起火餐廳男東主傷妻子亡　尼泊爾籍婦人痛失3摰親

油麻地廣東道562號餐廳發生奪命火，釀7死11傷。據了解，涉事餐廳由一對尼泊爾夫婦經營，意外中兩人均受傷送院，惜40歲妻子Tamang Binita傷重不治，與受傷的丈夫天人永隔。

據悉，涉事餐廳由一對尼泊爾夫婦經營，翻看兩人的Facebook，不時上傳兩人甜蜜合照，照片中兩人依偎一起，兩夫妻十分恩愛。另外，亦見到兩人經常結伴旅行，丈夫的Facebook更紀錄了2013年與妻子首次相遇，墮入愛河後結婚，如今因一場火災從此陰陽相隔。

另外，意外中有一名尼泊爾籍婦人痛失多名親人。民建聯立法會議員鄭泳舜稱，今日接觸到一名尼泊爾籍婦人，她的8歲兒子、丈夫及胞弟均葬身火海，留在家中照顧另一個兒子婦人得悉3名親人喪生後哭斷腸。鄭泳舜稱，一家四口居於同區一劏房單位，事發後到女事主家中探望，她情緒激動，有不少親友在場陪伴她。

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初步死者名單：

男童 8歲 Ryan

男子 38歲 Kandel Youbv Raj

男子 39歲 Gurung Sher

男子 40歲 Ram Babu

女子 20歲 姓名不詳

女子 30歲 Anita Nirula

女子 40歲 Tamang Binita

另有 3 男 4 女情況危殆；2 人情況嚴重，1人穩定、1人出院。