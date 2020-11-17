油尖旺區會兩議程被DQ　民政署：違反《區議會條例》地區職能

再有區議會議程被DQ。油尖旺地區設施管理委員會今日原定就公共圖書館政治審查書籍下架，以及香港歷史博物館「香港故事」閉館及茶座停業事宜放入議程討論，惟被民政署人員以違反《區議會條例》第61條為由，拒絕參與並離場。有議員對此感到不滿，反問「係咪搬條法例出嚟，就可以唔使解釋DQ？」不排除稍後向申訴專員公署投訴。

提出公共圖書館政治審查書籍下架事宜的油尖旺區議員林兆彬表示，議程上次開委員會時已經提交，當時亦未有被拒絕在會中討論，今日原定續作討論，至昨日（16日）獲委員會主席告知議程被民政署以不符合《區議會條例》第61條所述有關區議會的職能為由DQ，對此感到不解。

另一個提出香港歷史博物館議案的油尖旺區議員陳嘉朗表示，以往民政專員會親自通知解釋文件被拒原因，議員和秘書處亦有討論空間，共同斟酌文件內字眼，理順後重新提交文件在會上討論。

民政署：違反《區議會條例》第61條

然而今次民政署職員直接致電及電郵告知陳嘉朗結果，理由為「香港歷史博物館是全港性設施，並非油尖旺區地區層面事宜」，以可能違反《區議會條例》第61條所述有關區議會職能而拒絕再議。

香港歷史博物館展館早前因要擴建而關閉。陳嘉朗就館內有關油尖旺區（特別是尖沙咀）的交通設施發展史和館內餐廳的投標問題提出議程均被否決。（資料圖片）

陳嘉朗解釋，有關提案議程僅是討論香港歷史博物館展館內有關油尖旺區交通設施發展史，例如是否會找一些坊間的汽車收藏家提供一些古董車或巴士作展覽之用，以及希望可以讓社會企業優先獲選中標對象，經營館內餐廳。

而他翻查過往的區議會文件，發現康文署去年曾就類似事情在委員會上討論，他反問：「為什麼當時能討論香港歷史博物館，但現在卻不行？」

陳嘉朗翻查過往的區議會文件後，發現康文署去年曾就類似事情在委員會中討論。（區議會文件）

他指出文化與民生事宜不屬政治敏感議題，但被民政署屢次以不符區議會職能為由拒作討論，批評「佢哋宜家亂咁嚟，經常將議題涉及『全港性』掛喺口邊，拒絕再議。」他直言有關做法矮化區議會功能，若民政署沒有合理解釋，考慮向申訴專員公署投訴民政事務署人員行為失當。

議員斥官員淪為人肉錄音機

多位議員在會中對民政事務署代表拒絕討論議程感到不滿，要求給予合理解釋，當中李國權不明白為什麼不能就其他議題如區內殘疾人士就業作討論，又認為民政不能以《區議會條例》第61條去詮釋及否決每一件事。

胡穗珊認為民政署不能選擇性剔走議程，「唔可以傾就全港性，可以傾就話係地區性。」否則《區議會條例》第61條只會淪為政府搬龍門借口。

林健文則對於民政署代表淪為人肉錄音機，不直接回答議員提問感到不滿。

民政署代表在會上四次重申，上述議程不符合行政分區地區層面事宜及《區議會條例》第61條a，未有詳細解因由，之後委員會主席曾自鳴認為可以就該兩項議程討論，民政署代表隨即離席，而秘書服務亦告暫停。