九龍城區議會刪「一哥」會面議程　建制派不滿一度離席抗議

九龍城區議會今日（15日）召開會議，會議原訂一項「與香港警務處處長會面」議程，遭14名民主派區議員聯署刪除，警務處處長鄧炳強及民政事務局昨日（14日）對做法表示不滿。 區會會議今日如常舉行，鄧炳強雖沒有到場，但有警方代表列席。會議開始約10分鐘，民政專員指新增議程不符《區議會條例》有關區議會職能，專員及官員需要離場，多名建制派區議員炮轟會議違反議規，批評聯署漠視其他意見，紛紛離席抗議。最終會議一度在政府相關人員「真空」下，商討部份區議員提案。

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會議今日下午2時半開始，九龍城區會主席蕭亮聲邀請區議員討論《動物保護法》、反對通識教科書送審等議程。九龍城民政事務專員蔡敏君指出，會議議程內有動議或討論內容，不符《區議會條例》有關區議會職能，民政專員及官員不能再參與會議需要離場，現場列席警隊代表及官員隨之離開會議室。

區議會在沒有民政專員及秘書記錄下，繼續討論相關議程，自由黨區議員何顯明提出規程問題，多次要求主席處理。何與其他區議員爭辯下，最終被警告離場。一班建制派區議員批評蕭亮聲，漠視其他區議員意見，單憑14人聯署就否決警務處處長會面議程，說罷就與其他建制派議員離席抗議。

約一小時後，民政專員及一眾官員重返會議室，由署理九龍城區指揮官黎志樑回應區內色情架步問題。黎稱，警隊各梯隊已重返崗位，警隊有加強巡邏及執法，並會派員喬裝顧客搜證，區內思疑經營「一樓一」的單位，已由173間減至46間。

區議員馮文韜質疑，過往曾有警員涉嫌行職權之便，免費召妓。黎志樑強調，警隊重視人員操守，特別職務隊有嚴格指引，任務前須承諾任務不可有性行為及身體接觸。