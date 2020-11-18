現時多個交通工具手機應用程式，只會顯示自身專營公司的車輛到站時間，各自為政，原來九巴程式暗藏電車到站實時預報，雖然九巴早於兩年前曾宣傳，但竟然連土生土長的港島人亦不知悉，有資訊科技專家認為兩種交通工具實時數據共享，有如智慧城巿交通聯網的雛型，值得政府借鏡。

巴士是巿民不可或缺的交通工具。(資料圖片)

九巴程式可以同時共享巴士與電車到站實時預報，曾有巿民在巴士討論區內提及，但當時未有太多人知悉，在港島土生土長的中西區議員張啟昕表示，從不知道可以「一App兩用」，認為較同時打開兩個程式查閱，更為便利。「以前過海先打開九巴App，電車App有裝但少用，兩者結合起嚟會方便啲。」

按下圖學識一App兩用步驟：

若要同時查閱兩種交通工具的實時到站預報做法簡單，只要進入九巴手機應用程式內，點擊搜尋路線功能，順序打出「TRAM」四個英文字母，程式便會顯示電車站到附近巴士站頭的位置，若要指定某個站頭，按入去便可查閱到站時間。

專家稱值得政府借鏡

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦有試用該功能，認為程式使用期間雖有廣告彈出，要待四至五秒才能看到詳細資料，但認為專營巴士公司始終非公營機構，「賣廣告可以收到啲錢，雖然有少少擾民，但依家你click入任何一個App都會有廣告。」

他指兩種交通工具交換實時到站數據的做法可取，反之運輸署「香港出行易」手機應用程式，仍然停留在教導巿民點到點的交通抵達方式，無法做到打通所有公私營交通網絡實時預報，「日本好多年前已經做到，你由機場坐車去東京巿區，坐咩車、坐邊卡或轉乘其他交通工具的上一班車或下一班車時間，都話晒畀你知。」

方保僑聽聞有傳有部分專營公司不肯交出相關數據，認為政府可加入報站實時數據作為續牌條件，為本港智慧城巿交通聯網打通脈絡，真正方便巿民出行。