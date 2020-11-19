長沙灣疑現捉鴿大叔　被拍片者追問稱「唔記得放生」

繼早前大埔有鷺鳥被捉，日前再有市民指，長沙灣有人懷疑生擒野鴿。組織「香港救援鳩鴿及雀鳥」昨日（18日）在Facebook專頁上貼出影片，表示接獲市民舉報，目睹一名戴黑色鴨舌帽的大叔疑用袋子裝着捉到的野鴿走入港鐵站。據了解，該名大叔過往在旺角金魚街亦曾被人拍到疑似捉鴿，至今已是第四次。

前日（17日）有網民在Facebook群組「長沙灣人」發帖，稱在下午約4時半行經長沙灣麗閣商場對出的馬路位時，見到一名大叔手上捉着一隻正在掙扎的野鴿，手上亦有石頭，該名網民又形容，大叔捉起鴿翼時動作「好熟好快」，但因事發時太緊張，在事後才有拍片。從影片中可見，該名市民追着大叔追問為何捉鴿，大叔則聲稱「唔記得放生」，表示「唔好意思」着其不要再跟隨他。

關注組織籲市民拍片後報警

組織「香港救援鳩鴿及雀鳥」昨日亦貼出該條影片，並指該名大叔已非第一次被人拍到疑似捉鴿的行為。組織指， 4月11日、7月21日和8月13日均曾接獲市民報告，在旺角金魚街一帶目睹類似情況。組織呼籲市民，如不幸遇上以上情況，應先冷靜，拿出手機將整個過程完整拍下，再上前喝止，並請同行友人或途人報警。

長沙灣港鐵站近元州邨和麗閣邨一帶，一向都有大量野鴿聚集。（資料圖片）

長沙灣港鐵站近元州邨和麗閣邨一帶，一向都有大量野鴿聚集，過往亦發生過有人疑欲捉鴿的情況。根據《野生動物保護條例》（第170章），任何人未經許可，不得狩獵、故意干擾、售賣、出口、管有或控制受保護野生動物（包括所有野生雀鳥），違者最高可被判罰款10萬元及監禁1年。