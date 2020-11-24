隨地垃圾偷農作物　村民不滿遊客氾濫　打卡熱點大生圍「封村」

大生圍一直是市民的打卡熱點，然而在疫情爆發後，市民捨棄以往行街、睇戲、食飯之類的假日活動，大量轉移到郊區避疫散心，嚴重打擾村民的寧靜生活。大生圍村民疑不堪遊客數量爆煲，繼早前大嶼山沙螺灣落閘封村後，毅然頒下逐客令，禁止外人入村，香港觀鳥會呼籲遊人尊重村民，不打擾不污染環境。

大生圍村環境清幽，近日疑似不滿遊人打破鄉村寧靜生活而封村。（陳蕾蕾攝）

大生圍環境清幽，被寧靜的鄉村魚塘重重圍繞，兩層高的平房與錦繡花園的洋房遙遙相望，一直是港人的打卡熱點。大生圍村屬偏安一隅的格局，是城市邊垂的淨土。然而在媒體多年吹捧後，鄉村的清幽陸續被魚貫的人潮取代，實在忍不住，村民唯有呼籲遊客另覓路線，欣賞魚塘的美妙景致。

村口圍黃色膠鏈 居民強調非全封村

據記者現場所見，居民在大生圍村口牽上一條黃色膠鏈，並掛上一張寫有「禁止進入」的卡通告示，告示提及現時疫情嚴峻，隱性患者多不勝數，為保村民健康，故禁止外來人士進出大生圍村。居民亦在村外豎立告示牌，建議遊人「切勿入村，可由錦繡花園圍場（牆）外參觀觀鳥」。

據估算，借道大生圍村到魚塘只花約10分鐘，若要繞道經錦繡花園則最少要30分鐘，不少貪快的遊客無視村口告示，直接「抄小路」穿過民巷。村民蘭姨批評，「啲人讀書就100分，唔准入去嗰幾隻字就唔識嘅！」

村民蘭姨表示，遊人眾多令小巴不勝負荷，部分人甚至要徒步離開。（陳蕾蕾攝）

蘭姨表示，前來大生圍觀鳥、睇日落的影友絡繹不絕，假期入村人數更加是幾何級暴增，排隊等候小巴的人客更要繞村公所幾圈，但她澄清大生圍並非完全封路，禁絕外人內進，「世界大同，（美景）不能獨享」、「但啲人都唔聽講，唯有叫合作嘅會呼籲啲人，你入去就唔好經過條村，可以去錦繡（花園）行出去魚塘區影相。」

蘭姨澄清大生圍並沒有封村，只是請遊客取道錦繡花園圍牆到魚塘。（陳蕾蕾攝）

蘭姨又指，有遊人曾擅自採摘樹上的生果、又會坐在漁塘的船上拍照，即使在附近豎立告示，阻嚇作用都有限。有公德心欠奉的遊人更會在塘堤上隨手扔垃圾，「如果你去魚塘區行一轉，你可以執到汽水罐、口罩、膠袋、飯盒，乜都有！你嚟新界透啖氣唔係問題，但要將垃圾帶走，尊重下漁民嘅生活，免得要村民執手尾。」

媒體再三宣傳 遊人絡繹不絕

昨日有媒體Facebook專頁分享元朗大生圍日落照片，聲稱「喺元朗大生圍鄉村漁塘的日落景色，仲可以捕捉到天空之鏡㖭！」，村民蘭姨擔憂，媒體宣傳會進一步打破大生圍的清幽環境，「大生圍天空之城噚日上咗網，今個星期六日就知(有幾多人)！」

蘭姨指有遊人曾擅自採摘樹上的生果。（陳蕾蕾攝）

有網民評擊該Facebook專頁的行為，「又宣傳呢啲地方 求求放過村民啦！」、「呢段嘢一出，好快又被破壞」。大生圍居民亦不齒專頁的做法，認為在疫情嚴峻的情況下，仍叫人入村觀光是不負責任的做法，除了打擾村民清幽的生活和令交通超負荷，更會引發公共衛生問題，「大生圍嘅公公婆婆因為疫情已經唔敢出門口，𠵱家仲要叫啲人入嚟！」

觀鳥會：籲尊重居民產權

香港觀鳥會總經理羅偉仁表示，香港觀鳥會一直和大生圍村村民和漁戶合作推廣本地養魚業，而獨特的魚塘風光更吸引大批遊人前來觀鳥、打卡。他坦言近年傳媒對大生圍的報導增加，知名度也因而提升，而遊客造成的問題「疫情前都有，偷摘生果、隨地扔垃圾都出現過。」

睇盡大生圍美景：

羅偉仁呼籲遊人盡量減少對村民的滋擾，「村還村，可以唔經村入魚塘。」又呼籲大眾遵守以下簡單守則，包括尊重居民的產權、避免干預魚塘設施、將垃圾帶走等等。此外，他亦留意到隨之而帶來的違泊問題，「漁民運送魚嘅車輛受阻，令佢哋唔滿意，來（參觀）無問題，干擾唔好咁多。」