沙螺灣封村｜村民加建兩閘門　挖泥機堆雜草堵閘口　揚言永久封路

沙螺灣村再爆村民落閘封村！大嶼山東澳古道的沙螺灣村，上月初被發現有村民自行設閘封村，阻礙途人經往來東涌及大澳，事件曾擾攘一時，地政總署上月中旬曾表示，相關閘門屬違規構築物，已清拆完畢，惟近日有行山人士發現該村再度重設閘門。 《香港01》記者今早（8日）到達沙螺灣村，發現村內重新加裝兩道閘門，分別位於往東涌及大澳方向，閘門貼近村內，與上月設置的閘門相距數百米。記者到場時，其中一個通向大澳方向的閘口，仍有空位可越進村內，但十數分鐘後閘口已上鎖，有村民利用挖泥機將雜草填補閘口缺口，期間記者欲循閘離開，一名持閘口鑰匙的女村民一度堅持不開閘，更指「以後都唔好嚟呢度！」

有村民利用挖泥機將雜草填補閘口缺口。（蔡正邦攝）

鄉委會成員聲稱永久封閉​道路

記者向大澳鄉事委員會成員龔學成查詢，他聲稱該村一直都封閉閘口，從未對外重開，不曾有重開之說，強調道路將永久封閉。他續指，因上星期村內有長老離世，村民未能兼顧村內事務方一度重開閘口。被問及地政處有否曾向該村表示該土地屬政府土地時，他指「如果係就拆咗啦」，又聲稱政府圖則指明該處屬私人土地，「就算呢條喺政府電燈柱，百分之一千都係私人範圍上面，（村內）大部分路都係私家地。」而上次該村被拆除的閘口，他一度聲稱並非安裝在政府土地上，其後改口指「雖然嗰度喺政府土地，但都係村民擁有嘅牌照地」，更聲稱村民繳交牌照費用已有數十年，村民理應有權管理土地。

遠足人士聞解封前來 不獲內進

現場可見，多名遠足人士欲通過閘口，惟閘門深鎖無法內進。黃小姐指每次遠足都只會路過上址不會入村，無法理解村民為何拒絕公眾人士經過，更豎立告示牌揚言進入村內必送官治理，直言「（村民）霸佔咗郊遊人士嘅道路」。而早前沙螺灣村村民解釋封村因有遠足人士隨地扔垃圾，她表示未曾看見垃圾蹤影，又認為普遍遠足人士均自律，遠足無非是希望郊遊或散心。

另一名遠足人士葉先生指，得悉有報道指沙螺灣村解封而前來，無奈地該村仍然封鎖，他認為村民因有外人隨地扔垃圾而封路並不合理，又指該路段應屬「公家路」。

地政處上月初派員清拆閘口

沙螺灣村上月初被發現村民加裝一道鐵閘，阻礙來往東澳古道的通道，行山客被逼折返。上月9日，地政總署發言人表示，離島地政處早前接獲多宗投訴，指有人於沙螺灣村村口附近安裝閘門，阻塞通道，地政處已派員視察，確定閘門是位於政府土地的違規構築物，地政處已於當日清拆閘門。