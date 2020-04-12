正評估貝澳、水口、大澳生態系統所受干擾　黃偉綸：會提保育建議

政府兩年前開展貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的生態研究，以探討合適的保育措施。發展局黃偉綸今日（12日）發表網誌，稱顧問公司在3個先導地區進行了12個月的生態調查，將貝澳、水口、大澳的整體生態重要性分別評為高、極高及中等至高；又指，評為生態重要性「極高」的水口，在生態調查期間共錄得超過560種動植物，包括稀有或瀕危物種，如盧氏小樹蛙、素雅灰蝶等。 他表示，顧問公司完成生態調查後，正評估3個先導地區生態系統所承受的干擾，亦會就保育措施提出建議，考慮中的措施包括在較高生態價值的地點進行保育方面的管理工作，例如復修逐漸衰落的濕地、移除外來植物品種等。

大澳的沼澤、蘆葦床、紅樹林（見圖）等構成一個重要生態系統。（發展局圖片）

可持續大嶼辦事處保育事務主任周慶賢說，相關研究旨在檢視及整合貝澳、水口、大澳3個先導地區及其鄰近地區的現有生態資料，並為3個先導地區進行詳細的生態調查，評估其現正承受的生態威脅，探討可行的保育方案。

貝澳錄得較罕見物種

生態顧問說，貝澳擁有多種具生態價值的生境，如濕地、河溪、樹林等，生物多樣性豐富，調查期間共錄得超過500種動植物，包括一些比較罕見的物種，如金裳鳳蝶、長趾蛙等。同時，貝澳亦是擁有本港少數大面積兼具代表性的低地淡水濕地。

另外，大澳在調查期間亦錄得超過400種動植物，其紅樹林、沼澤、蘆葦床等生境構成一個重要生態系統。

水口擁有高生態價值的沙坪、濕地、樹林等多種生境，生態調查期間共錄得超過560種動植物。（發展局圖片） 水口錄得稀有或瀕危物種 至於水口，則擁有高生態價值的沙坪、濕地、樹林及河溪等多種生境。生態顧問說，在生態調查期間共錄得超過560種動植物，包括稀有或瀕危物種，如盧氏小樹蛙、素雅灰蝶等。 此外，水口從陸地過渡到海洋的天然生境和自然景觀，仍然保存完整性，是本港極少見到的；水口的沙坪，亦是瀕危中國鱟重要的繁殖以及育苗場。

考慮復修逐漸衰落濕地

黃偉綸說，顧問公司完成生態調查後，正評估這3個先導地區生態系統所承受的干擾，亦會就保育措施提出建議，考慮中的措施包括在較高生態價值的地點進行保育方面的管理工作，例如復修逐漸衰落的濕地、移除外來植物品種等。