施政報告2020｜ 基層街坊觀看直播全程派嬲　指報告最多值一分

2020年施政報告押後個多月後今日（25日）發表，行政長官林鄭月娥在報告中提出200項新措施，而一班基層市民對施政報告的期望不外乎「增建公屋」、「早日上樓」、「規管劏房」等等，今日就有團體邀請了數十名基層街坊一同觀看直播。 雖然特首稱，自己有着「安居對香港市民實在太重要」的信念，不過一班街坊似乎對相關的措施並不收貨，更全程「派嬲」。當中有人指報告只值一分，得分在於有「輕描淡寫」地提及為輪候公屋三年以上人士提供津貼；亦有人認為，租務管制討論多時仍未見進展，認為研究小組內只有業主、沒有租客代表並不持平。

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新冠肺炎疫情之下，基層市民在失業浪潮之下首當其衝。關注綜援低收入聯盟、關注基層住屋聯席等組織一如以往，今日與包括劏房戶、失業人士等的街坊，一同在中心內觀看宣讀施政報告的直播。直播開始前，不少街坊都在便條紙上寫上對施政報告的期望，當中以公屋問題最受關注，也有人寫上「林鄭下台」、「停止謊言」。而因應防疫安排和限聚令，大會安排了部分街坊以視像形式一同參與活動。

報告前半部分提及不少與內地相關的政策，有街坊禁不住發言，批評「究竟係國家報告定係施政報告？」，又認為政府如同推銷港人到內地居住和工作。至於與民生和基層有關的項目，則包括政府在未來10年需興建31.6萬伙公營房屋單位、將試行以現金津貼計劃為輪候公屋超過三年的人士提供現金津貼、研究為「劏房」實施租務管制、在為期一年內為綜援申請人的所有保險計劃現金價值獲豁免計算為資產等等。

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失業援助金繼續無影

聽畢報告後，大部分街坊都表示不滿意，又以「嬲嬲」、「Dislike」等的字牌表示「唔收貨」。原本任職飲食業、自今年8月起失業的吳小姐指，報告未能緩解燃眉之急，認為坊間提出失業援助金多時，但政府都未有考慮。「全部都叫人去大灣區，叫啲年輕人上去創業就話畀津貼，但我哋呢啲又唔係年輕人又唔會去大灣區！」

失業劏房戶：最急需係上樓

一家三口居於80多呎劏房、任職建築工人的洪先生則指，過去一年幾近全無工作，表示劏房除了租金，水電費用都較一般家庭高昂。已輪候公屋七年的他認為，加快上樓才是根治問題的方法，「對於我哋等咗咁多年嘅人嚟講，有津貼當然好，但津貼點派、幾錢其實都冇講到......等三、四年其實已經係極限，最急需嘅都係上樓。」

租金研究小組內有劏房業主代表 無租客代表

現已退休的基層人士梁小姐表示，對今年的報告她只給一分，指她現時以8,000元租全單位，認為如獲派公屋，很多人都不會是「貧窮戶」，「其實我哋本身唔係貧窮戶，但就要將成份人工超過一半拎咗去交租。」她又認為，如有措施管制租金上升會是好事，但表示現時研究小組內有劏房業主代表，卻沒有租客代表，令市民對政策失去信心。

張超雄：將香港人血汗錢畀晒內地咁

前立法會議員張超雄在看畢報告後亦指，疫情下基層街坊期望施政報告會正面回應失業等問題，但報告中卻出現很多令人覺得與香港人沒關的議題，「入股珠海機場、發展河套區......好似就係將香港人嘅土地同血汗錢畀晒內地咁。」他形容報告對於民生只是輕輕著墨，仍然堅持用綜援解決失業問題，過往提到的強積金對沖、租務管制仍是「十劃未有一撇」，認為只有下年七月向長時間輪候公屋者派發津貼，一般街坊、香港人難免會感到失望。