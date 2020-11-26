施政報告│多項殘疾人士支援欠奉　失明人協進會：極度失望

特首林鄭月娥昨日（25日）宣讀施政報告，有關注殘疾人士權益組織認為，報告對支援殘疾人士服務的著墨不多，忽略他們的實際需要。今日（26日）失明人協進會亦就施政報告作出回應，指疫情下大眾生活受影響，殘疾人士更首當其衝，報告卻一如既往，在就業、醫療、社區資源、科技發展、教育及交通各方面均未能回應他們所需，表示極度失望。

失明人協進會對今年的施政報告表示極度失望。（資料圖片）

失明人協進會就報告中提到有關就業的134至135段，指政府推出多項創造就業及紓緩失業措施，但未有針對為殘疾人士提供任何就業援助。政府的「保就業」措施多令未能惠及從事「散工」的視障人士，該會期望相關措施能更全面照顧不同人宜需要。該會亦提倡「創職位」措施提供合共3萬個有時限的就業機會時，參與機構必須預留一定名額給殘疾人士，並促請政府為聘用殘疾人士訂立指標及落實就業配額政策，在短時間及長遠地解決殘疾人士就業不足問題。

地區康健中心選址未涵蓋十八區

協進會又指，歡迎142-145段中提到政府將在多區興建地區康健中心，解決市民對基層醫療服務的需要，惟選址未能涵蓋十八區，視障人士如需獨立前往不熟悉的地區求診仍具難度，促請政府落實《殘疾人士醫療券》，資助視障人士到居所附近的私人診所解決即時醫療需要，增加他們在醫療服務的選擇。

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政府在141段提及按《殘疾人及康復計劃方案》推展各項康復計劃，協進會認為《方案》對殘疾人士的社區支援仍欠缺長遠計劃，政府應為長者中心提供資助，改善中心配套及加強前線同工培訓，讓視障長者可享用該區的長者中心資源。若能建立社區或鄰舍支援網絡，彌補現行傳統綜合家居照顧服務之不足，讓視障人士在社區獨立生活。

促政府推動創科時不能忽略發展無障礙科技

此外，報告中52-53段提及《香港智慧城市藍圖2.0》，協進會期望智慧城市的發展藍圖，特別是電子交易系統，能顧及到視障人士的需要，在推動「智慧政府」時，亦必須確保殘疾人士能享用相關服務，期望「智方便」平台的設計符合無障礙設計的要求。促請政府推動創科時絕不能忽略發展無障礙科技，應撥出資源作相應發展，並鼓勵更多創科公司加入研發無障礙科技行列。

至於教育方面，報告中156段提及資助學校購買流動電腦裝置供有需要的學生借用，但有關措施忽略了視障人士對電子輔助儀器的需要，協進會促請政府加強對視障學生的電子學習支援，並把相關項目納入政府恆常撥款之內，同時應增撥資源，加強支援視障大專生，確保他們有平等的電子學習機會。而在交通運輸方面，政府在119段表示推行「香港好．易行」，協進會認為除了改善行人設施及綠化區外，也要顧及無障礙設施，確保視障人士能安全及獨立出行。

協進會對於視障團體多年提出的建議再次落空，表示失望，該會促請政府在施政時多聆聽視障人士的意見，並制定適切政策措施。