建興大廈｜繁忙時間零嫖客　巿民運動裝上樓：我真係買羽毛球拍!

一名35歲無業男，本月8日到訪「旺角鳳廈」建興大廈後確診新冠肺炎，不但令外界憂慮爆發「建興群組」，更令「我要打羽毛球」嫖娼暗喻成為網絡潮語，不過有大廈羽毛球樓上舖店主大嘆一方面擔心被污名化，另一方面指嫖客為故意洗白「掃完樓嚟睇球拍」，變相播毒，而大廈盛況不再，午飯繁忙時段零嫖客洗樓，只有穿上全副運動裝的巿民上樓，強調：「我真係買球拍！」

建興大廈是一樓一性地，只有低層單位經營運動用品店、羽毛球專門店及花店。

被指光顧建興大廈一樓一的35歲男患者，屬於第5631宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前被問及有關情況時，並無否認其事，只稱案件交由警方跟進，而早於本周日(22日)凌晨時段，大廈外圍有全副防護裝備的人員登樓及為出入大廈人士登記，有網民於多達2萬人的TG嫖客群組內留言「買少支球拍啦！」版主隨即禁言，人人自危。油尖旺區議員亦有轉載相關報道，留言稱：「唉，風頭火勢，打少啲羽毛球啦！」

巿民運動服上樓買球衣

據了解，每逢午飯及傍晚時分後的時段，建興大廈便充斥洗樓撳鐘仔的人士，高峰期人潮更排出門口等候，但記者昨日(27日)下午1至2時的一小時內上樓巡查發現，全幢超過30間一樓一單位，大部分處理休息或大閘緊鎖的狀態，部分毛巾棄在門口多時無人清理，全場僅有3個一樓一單位尚在運作，記者由十四樓直落至地下，竟無發現有任何人洗樓，只有零聲穿上全副運動裝的巿民走進一樓允記連鎖店及二樓羽毛球店閒逛，強調：「我真係買球拍！」

大廈二樓經營羽毛球專門店店主陳先生表示，上址經營三年多，主要靠街客及熟客穿線買拍維持生計，政府今年多次宣佈關閉所有康文場地，生意跌至谷底，「基本唔可以話生意下跌幾多百份比，係完全跌到零。」他一度要兼職FoodPanda外賣吊命，本來近月恢復開放羽毛球場，生意略見起色，惟建興大廈近日爆發嫖客確診，人流又再減少，只能依靠熟客支持糊口。

逾30間一樓一僅3間運作

他又指，自爆發有建興嫖客確診，一直沒有衞生署人員如公屋群組般為全幢大廈消毒及清潔，他亦憂心有人洗樓撳鐘仔後故意入羽毛球舖洗白：「有啲客一睇就知上面睇完落嚟唔係買嘢，唔知係咪要同另一半交待，所以喺度睇羽毛球，都會擔心中招。」他獲悉事件後，近日已完全不碰大廈任何物件，亦不會乘搭升降機，避免與其他人共處升降機內感染病毒，正考慮是否在門口加裝電鎖，隔絕洗樓客入店播毒。

樓上舖花店女店員指未見有衞生署人員到場講解最近防疫資訊。

同層另一花店女店員表示，未見有任何衞生署人員到場講述事件，但她指該店主要做網上生意，一般不會有街客到訪，故影響較為輕微。

大廈防疫零設防

另外，大廈地下大堂則貼上社區檢測中心地地及查詢電話，但已屬本月24日的舊通告，而洗手消毒機內消毒液早已用光，保安獲悉後淡然稱：「用晒咪無咯！」

油尖旺區議員朱江瑋早前表示，上址有少量低層單位為私人住宅，日前上門拍門提供最新防疫資訊，但未有人應門，不排除稍後再上門，希望加強住戶防疫意識。