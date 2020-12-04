火炭工廈疑一劏十出租居住　業主憂成油麻地大火翻版　促法團改革

近年不少業主開始關注法團事務，除了屋邨屋苑，工廈亦不例外。位於火炭山尾街的宇宙工業中心，近日有業主認為大廈內管理不善，稱除了升降機常壞、消防通道阻塞等問題，更有懷疑僭建和單位違規改建「一劏十」的情況。他們又指，工廈地舖所交的管理費十分高昂，與管理質素不成正比，因此希望聚集業主力量，由法團開始改革現狀。

火炭宇宙工業中心約有190多戶，當中地舖有車房、麵包舖、餐廳、裝修公司。其中一個地舖業主盧先生（化名）稱，根據大廈公契條款，該處地舖的管理費比樓上單位較高，但他與其他地舖業主認為，現時繳交的管理費可能是「火炭區中最貴」，獲得的管理質素卻是「最差」；以他2,000多呎的地舖為例，每月的管理費竟達8,000多元。

管理質素差 雨後升降機入水

盧先生指，工廈內多處「溶溶爛爛」，例如共用的廁所天花出現石屎剝落、有電線外露；升降機常常在下雨後入水、需要停用作泵水和維修；多層的走廊通道和天台都有雜物阻塞，天台的通道亦疑因有僭建物而變得狹窄。隨此之外，盧先生又指大廈內不少單位疑似「亂劏」分租予不同人士，除了懷疑該些單位是否有違規予人居住，他更擔心工廈會出現消防危機，「之前先發生過油麻地大火，如果呢度又發生點算？」

記者曾到工廈內視察，期間見到天台有多個疑被加建的鐵籠和房間，通道位置勉強可夠一人通過，而樓下有單位門前堆放了大量雜物，也有多個單位門前都設有至少十個信箱，旁邊有多個門鐘和門牌顯示出不同的公司名字。而其中一層候𨋢大堂的公共位置，地上牆上都鋪上雲石，驟眼看來並不似是工廈環境。

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嘆工廈業主比屋苑業主少理法團事務

盧先生表示，他們多名業主已多番就大廈的問題向法團和管理公司反映，惟雙方都未有處理，同時認為法團帳目不清不楚、資料透明度低；見到近年不少業主都成功推翻舊法團為大廈帶來新氣象，他們也希望能聚集更多業主關注，惟他亦指，工廈業主相比屋苑業主更少理會法團事宜，相信難度將會更大。

消防處5年內屢收該廈僭建投訴

消防處發言人回覆查詢時表示，樓宇改善課於過去五年，共接獲四宗涉及火炭宇宙工業中心不同位置的投訴。樓宇改善課已就該四宗投訴適時進行調查，巡查期間處方人員發現懷疑違規改建／加建僭建物的情況，並已將懷疑違規事宜轉介至相關部門跟進。而在接獲查詢後，樓宇改善課人員於11月25日到上址巡查，其間發現大廈天台有懷疑違規改建／加建僭建物。另外，巡查人員亦發現大廈的不同樓層有懷疑違規改建／加建僭建物及分間單位，將上述懷疑違規事宜轉介相關部門跟進。

發言人又指，消防處消防設備專責隊伍人員曾接獲涉及5樓一單位的投訴，指該單位內的喉轆及花灑系統覆蓋不足。就此情況，已曾向相關單位負責人發出 5 張「消除火警危險通知書」。此外，該處人員發現在A座6樓和11樓及B座2樓、5樓和17樓升降機大堂有雜物擺放，除個別單位未能找到負責人外，該處人員已向相關單位負責人發出「消除火警危險通知書」，要求於指定時間內將有關火警危險消除，強調會繼續按既定機制採取相應跟進行動。

香港01亦正就事件向屋宇署查詢。