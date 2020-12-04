新冠肺炎｜竹篙灣檢疫中心禦寒物品不足　冷鋒過境隔離人士凍到病

本港近日氣溫驟降，天文台錄得13.8°C，郊區氣溫更低兩至三度，有竹篙灣檢疫中心接受隔離的巿民投訴，中心禦寒物資不足，不但暖風機，連被鋪、枕頭亦一度欠奉，致電衛生署求助熱線一直無法接通，更有長者疑因此冷病送院，孤立無援，有區議員接報漏夜「人肉運送」物資至檢疫中心，促請政府部門正視檢疫人士需要。

郭子健（郭子健Facebook圖片）

本港受一股東北季候風影響，未來兩三日為廣東沿岸帶來晴朗乾燥的天氣，早上清涼，當中內陸地區日夜溫差較大，天文台今早錄得13.8°C，而鄰近大嶼山竹篙灣檢疫中心的昂坪及赤鱲角，最低溫僅得7.3及13°C，預計下周中氣溫才逐步回升。

青衣南區議員郭子健今日（4日）凌晨在Facebook發帖，指收到確診居民求助，表示昨日（3日）7歲的兒子連同7旬父母被視為他的密切接觸者，送往竹篙灣檢疫中心接受隔離14天，礙於中心只提供二人房間，職員安排兒子和外祖母同住，而外祖父就單獨居住另一單位，昨夜起天氣轉凍，但中心暖風機數量不足，初期甚至連被鋪、枕頭都欠奉，以致未能派送足夠物資，分發至每人手上。檢疫人士及家屬曾致電衛生署提供的熱線求助，惟一直未能接通，只好轉向區議員求助。

郭子健批評，政府人員到達強制隔離檢疫人士的單位時，不讓他們入房執拾更多衣物便強逼離開前往檢疫中心，惟到達後始發現房間設施簡陋，物資嚴重不足「（樽裝）水每日都係得兩支」。

郭稱據他了解，入住竹篙灣檢疫中心的年長人士，包括兩名年約80歲的長者，其中一名長者更疑受涼病倒，須送院治理。

（郭子健Facebook圖片）

氣溫急降 隔離人士保暖需求增

郭子健表示曾與職員聯絡，對方表示檢疫中心接近飽和，暖風機數量不足，未能滿足所有隔離人士的需求，於是他漏夜將數套被鋪送至中心，優先交予長者，希望他們可以「有覺好瞓」。

他指，天氣嚴寒，檢疫人士保暖需求有增無減，呼籲有關當局能盡量照顧他們的日常需求，「請民政署幫幫手，睇吓有無其他物資需要」。

聖誕回港潮料迫爆檢疫中心

據衛生防護中心數字，截至12月3日上午9時，四個檢疫中心共有1,897單位正在運作，合共隔離2,222人。扣除部分正待維修或消毒的單位，只剩190間可即時使用，可使用的比率僅餘7.6%。面對大批聖誕返港的外國留學生，加上本地疫情日趨嚴峻，幾可肯定檢疫中心會在短期內爆滿。

特首林鄭月娥早前透露，將租用兩間酒店以隔離社區密切接觸者，合共提供約800間房；至前日（2日）再傳出，政府會徵用多1,400間酒店房，合共約2,200間作檢疫用途。