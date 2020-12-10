新冠疫情持續肆虐，今日（10日）新增112宗確診個案。而九龍灣麗晶花園近日成為疫情焦點，單單在第6座就有7名居民確診。港大微生物學系講座教授袁國勇今早到現場視察，指麗晶6座已成「疫區」，而病毒傳播方式與2003年淘大花園相似，都是由於地渠及去水位直接接駁到污水渠，導致同一座向的單位都有人感染病毒。麗晶區議員畢東尼批評政府抗疫上反應遲鈍，「喉嘅問題一路都知，沙士時發現啲喉同淘大花園一樣。」他呼籲居民配合有關當局安排，盡快撤離及接受檢測。

港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）到麗晶花園視察。（羅君豪攝）

畢東尼表示，當麗晶有第一單確診個案時，他已即時聯絡衛生署，惟對方一直無動於衷。「第一單嘅時候已經懷疑（會在屋苑內大規模傳播），但政府後知後覺。」

他續指，因為麗晶的喉管不設隔氣，將漂白水倒入喉管只會直接流入坑渠，無法起阻隔作用。他表示，大部分居民都知悉這問題，惟沙士疫情已過了17年，市民亦慢慢掉以輕心，抱着「知道啦，遲啲先整」的態度應對。

在沙士爆發後，麗晶花園已發現喉管與淘大花園同款，惟只有少數人自費改善。（羅君豪攝）

業戶缺乏動機修改喉管

畢東尼提到，早年屋苑大維修曾提出過修補喉管的項目，但部分業戶已自費更換喉管，不願再在此項目夾錢；而大多數業主都缺乏動機去修改喉管，又有部分業戶新遷入，不知道問題的嚴重性，故令情況未有改善。

「假如有人自私就好危險」，畢東尼強調必須時刻將舊事重提，令居民有適當的危機意識。而下一步則要交給業委會，商討以什麼形式解決喉管問題，為下一波疫情做好準備。

麗晶區議員畢東尼批評政府反應遲鈍，「喉嘅問題一路都知，沙士時發現啲喉同淘大花園一樣。」（資料圖片／曾凱欣攝）

籲居民服從當局指示

麗晶花園6座D室的居民現正撤離；而第4座及18座D、E室居民和第6幢全幢居民，則可在今晚7時30分前到鄰近的羽毛球場進行檢測。現時不在香港的畢東尼，透過傳媒知道有居民不願離開，呼籲居民服從有關當局的指示，盡快撤離及接受檢測。

袁國勇建議市民，如聞到家中洗手間傳出異味，應立即尋找專業人士上門檢查，他亦建議遇到同樣問題的居民，在家如廁都要戴口罩及打開抽氣扇通風，沖廁時可以加入洗潔精或梘液，破壞病毒脂肪膜，效果比起加入消毒液、漂白水更為好。

香港測量師學會亦在今年年初推出《家居排水系統保養全攻略》，深入講解家居排水系統原理及保養事宜，協助居民了解居家廁所渠管的設計和狀況。

2003年沙士期間，淘大花園爆發多宗確診個案，當時共有300多人受感染。E座成了重災區，居民需要隔離。其後調查報告發現，源頭是一名居於深圳的男子，在威爾斯親王醫院感染病毒後，曾探訪住在E座的弟弟，並因肚瀉使用該單位的廁所，後來其弟弟及弟婦都感染沙士病毒。

報告亦指，淘大花園每座樓宇都有多條的直立式污水管，以收集所有樓層、同室單位的污水。這些污水管連接廁所、浴室等的地台排水口，而裝置都設有U形聚水器，但當時因乾涸而失效，未能發揮隔氣作用。由於糞便帶有病毒，使病毒經由大廈污水渠散播。