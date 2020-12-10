新冠肺炎｜麗晶6座再多一D室住戶初確　18座D及4座E須強制檢測

本港新冠肺炎疫情持續，麗晶花園6座爆發感染，至少7人確診，患者均為D室座向居民。港大微生物學系講座教授袁國勇及政府部門今早（10日）視察麗晶6座後，決定將所有D室居民檢疫，其餘居民須接受檢測。衞生防護中心今日下午公布，一名D室居民經快速測試呈初步陽性，已送院治理。至於麗晶18座D及4座E曾有感染個案，該座座向居民須強制檢測。

港府指示麗晶花園6座居民強制檢測。（羅君豪攝）

港府今日指示麗晶花園6座居民接受強制檢測，食物及衞生局副局長徐德義指出，政府會在大廈外設流動採樣站，開放至本月14日，開放時間為早上10時至晚上8時。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上透露，一名D室居民的快速測試結果呈初步陽性，已安排入院，提醒居民出入小心，其尤要每日留意U型去水位，時刻保持滿水，如廁所有異味應專快找專家檢查，如廁要佩戴口罩，及消毒渠口。

對於外界關注港府為何昨晚才漏夜公布麗晶疫情，張解釋，昨日記者會結束後留意到麗晶情況，已漏液要求居民檢測，今早經專家視察後，決定D室所有居民要檢疫，其他住戶要接受檢測。

另外，麗晶18座D室及4座E室都曾有感染個案，張竹君指出，麗晶花園是特別情況，經專家視察後，不肯定糞渠有否U型隔氣，同邨其他單位都相同情況不出奇，邨內亦可能有隱性個案，因此須要一次性要強制檢測，以策安全。