嚴冬送暖「掃街」派物資　區議員：有無家者被打斷手燒家當

嚴寒下，每位無家者背後均有一個不得已的故事。本港近日氣溫驟降，預計明早最低溫只有13°C，有東區區議員周末聯同街坊「掃街」，向無家者派發保暖物資或食物，過程中發現有無家者被歧視甚至遭惡意打斷手，亦有長者與家人關係破裂，堅持不向政府申領一分錢，靠拾荒過活，冀活動能為街坊與街友建立友善政策，提供更多人道關懷。

本身是註冊社工的東區區議員李予信，聯同另一名同區區議員韋少力，日前從街坊收集已消毒的舊棉被、餅乾、新襪子、口罩及暖包等物資後，周末晚上分成兩人一小隊，先後沿鰂魚涌、北角、炮台山、西灣河至箕筲灣大街小巷以及行人隧道「掃街」，尋訪街頭露宿的無家者，向他們派發合適的物品抵禦寒流來襲。

無家者被歧視被施暴

李予信表示，據他了解，整個東區大約有23至24名街友，他們因不同原因被逼流落街頭，並分散在不同地點各自生活，較其地區無家者較為獨立，喜愛獨居，大多互不相干，故隱蔽性高，一旦出事，旁人難以察覺。

李又稱，有部分街坊不滿無家者寄居街頭或隧道時積存大量物資，有些更會惡言相向，或向其家當淋水或縱火。西灣河行人隧道對開，近月便懷疑人有故意縱火焚燒露宿者家當引發火警，他甚至認識一位伯伯，日前因「瞓街」而與途人爭執，結果遭打斷手及弄傷下顎，需由社工陪同下送院治療，伯伯目前仍在行人隧道內寄居避寒。雖然有街坊擔心露宿者伴隨大量雜物，引發衞生問題，但李予信強調是政府政策不到位，不應以「blame the victim（怪罪受害者）」視角出發，向無家者施暴。

有無家者被人打斷手，經治療後仍留宿街頭，手上還有三角繃帶包紮着。(韋少力提供圖片)

另一名區議員韋少力表示，探訪過程中，遇到兩位女街友，其中一人年過65歲，以執拾紙皮維生，主要在鰂魚涌一帶出沒。近日寒流襲港，但她連一張像樣的被鋪也沒有，僅伏在紙皮上休息，亦未獲社署社工跟進其個案，她透過送贈物資時短暫傾談，希望了解其生活習慣及需要，日後亦可靠街坊留意其動向。

冀居民與無家者為善

她指出，不同街友因與家人關係不佳，或曾沾上不良嗜好被趕走，又或是自身性格問題流落街頭，但不少人選擇自力更生，不申請任何政府補助，僅靠剩飯餘羮或拾荒賺取生活費，期望今次活動能夠為街坊與無家者搭建鄰里友善政策，明白各人背後的不得已， 不定期向無家者提供人道支援。