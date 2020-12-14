新冠肺炎│明麗樓爆疫　堂食客未減　長者脫口罩違限聚令捉棋

本港新冠肺炎疫情持續，截至昨日（13日），彩雲邨明麗樓三個單位共四人染疫，其中一人屬於跳舞群組。衞生防護中心指今日（14日）會向居民派樣本瓶檢測，香港01記者今日到彩雲邨附近觀察，地面有居民排隊領取樣本瓶，惟當區區議員認為安排混亂，指管理處應盡早貼出通告及打電話通知長者住戶，他亦不滿衞生防護中心沒有派職員到場協助，將派樽工作全交管理處負責，「好多長者都唔知派緊樽，仲以為排隊有針打」。 此外，在牛池灣郵政局附近的休憩處，有多名長者違反限聚令，以及脫下口罩捉棋，增加傳播風險。下午茶時間，附近食肆依然有不少堂食客人，有食客表明不會因附近爆疫而減少外出吃飯。

本港第四波疫情嚴峻，多個屋邨爆疫，彩雲邨明麗樓三個單位共四人確診，衞生防護中心指今日會向居民派發樣本瓶檢測。香港01記者到場觀察，發現有身穿防護裝備的管理公司人員向居民派發樣本瓶、口罩及消毒藥水，但未見有衞生防護中心的人員在場協助。當區區議員沈運華指，今早10時，管理處職員開始派發樣本瓶，預計兩日內可完成收集，惟他認為管理處事前應貼出通告，以及打電話通知長者住戶，「好多長者都唔知派緊樽，仲以為排隊有針打」。他亦不滿衞生防護中心沒有派職員到場協助，將派樽工作全交管理處負責。沈運華表示，當得悉明麗樓出現確診個案，已敦促管理公司進行大清潔，並針對性在多人經過或接觸到的位置加強消毒，並在去水口使用漂白水沖洗。

下午3時許，記者觀察彩雲邨的食肆，發現堂食客人亦佔了餐廳一半位置。（曾鳳婷攝）

下午3時許，記者觀察彩雲邨的食肆，發現堂食客人亦佔了餐廳一半位置。（曾鳳婷攝）

有堂食客人表示，因不是居於附近，但在該屋苑附近工作，故無法不在餐廳內進食。（曾鳳婷攝）

商場內不少店舖門前貼上告示，提醒客人進入店內必須佩戴口罩。（曾鳳婷攝）

彩雲商場有人員加強消毒清潔。（曾鳳婷攝）

街坊人心惶惶 兜路避疫廈回家

居於明麗樓旁邊啟輝樓的劉小姐表示，平日會沿樓梯穿過明麗樓回家，得知明麗樓爆疫後，寧願兜大路也不願穿過該廈回家，「聽到爆疫都驚，依家盡量減少出街，亦唔會堂食，買外賣返屋企食」。下午3時許，記者觀察彩雲邨的食肆，發現堂食客亦佔了餐廳一半位置，其中一名食客謝先生指，因不是居於附近，但在該屋苑附近工作，只能堂食，「好驚呀，但都無辦法，一定要堂食，惟有盡量同其他食客隔遠啲，一食完就即刻戴返口罩」。另一名堂食客黃先生則表明，不會因附近爆疫而減少外出吃飯，「依家去邊都有機會中，惟有自己小心啲」。

十多人附近跑步 僅一人戴口罩

雖然明麗樓陸續出現確診個案，令街坊人心惶惶，但屋苑附近今日亦有十多人跑步，但僅得一人戴口罩。而在牛池灣郵政局附近的休憩處，竟有多名長者違反限聚令聚集捉棋，更有不少人脫下口罩，增加傳播風險。