「抗疫英雄」連午飯也吃不起　組織促調整最低工資至57.4元

疫情持續多時，各行各業受到衝擊，而在抗疫最前線的基層勞工除了擔心在工作期間受感染外，更長期面對工資水平追不上通脹的問題。早前最低工資委員會表示傾向將最低工資凍薪，關注生活工資聯盟表明反對，認為疫情下基層勞工包括保安員、清潔工及餐飲從業員等，肩負起照顧公眾日常及防疫的需要，促請政府應擔當把關者角色，正視基層在疫下的生活困境，不要將經濟不景的惡果全數讓前線勞工承受。聯盟建議政府將最低工資上調至57.4元，令基層工人足以應付生活開支。

早前最低工資委員會表示傾向將最低工資凍薪，關注生活工資聯盟表明反對，認為基層勞工在抗疫上勞苦功高，實為「抗疫英雄」之一，難以理解工資將再被剝削。（呂凝敏攝）

本港經濟因疫情肆虐而持續低迷。早前最低工資委員會表示傾向將最低工資凍薪，關注生活工資聯盟表明反對，認為基層勞工在抗疫上勞苦功高，實為「抗疫英雄」之一，難以理解工資將再被剝削。現時本港最低工資水平為37.5元，根據統計數據，截至去年6月，最低工資僱員大部分來自物業管理、保安及清潔服務，共佔全港領取最低工資水平的僱員一半。若以每日工作8小時計算，基層工人每月工作26天也只有7,800元的薪金。

組織反對凍結最低工資水平建議

關注生活工資聯盟在10 月21日至11月19日，調查全港13區共42間連鎖快餐店的午餐價格。根據調查結果，常見午餐平均價格為44.2元，與最低工資差距6.7元，即現時最低工資工人工作一小時，普遍追不上一餐午餐的價格，反映現時「最低工資連餐飯都食唔起」，可預期未來若凍結最低工資水平，將令基層勞工的生活雪上加霜。職工盟幹事黃俊業慨嘆，「好唔尊重抗疫英雄，政府點講得出齊心抗疫？」

「抗疫辛勞津貼」難惠及所有基層勞工

08年起任職清潔工的容姐（化名），目前是港鐵外判車站清潔工，她的薪金是最低工資水平，她形容疫情間「做到痴肺」，「一架車嚟就要即刻抹，不停出入車廂，不停抹」。由於工資水平太低，難以維持生活，故她經常加班，「都試過返足30日」。為了節省開支，她午餐會帶飯或只吃光身麵，「交通費一日都30蚊，早餐最平都要10蚊，人工咁低邊夠使」。香港天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊指，政府於第一輪防疫抗疫基金時，推出「物業管理業界抗疫支援優化計劃」供合資格的物管公司/業主組織申請，每名員工可獲發放每月1,000元的「抗疫辛勞津貼」，惟容姐卻不合乎資格申請，「私人屋苑、工商業外判工友都可以申請，康文署、食環署外判工自動有，但容姐係車站清潔工，不符資格，車站上蓋物業嘅外判清潔工才能申請」。羅形容除了車站清潔工，大學及醫院工作的外判清潔工也是抗疫網的漏網之魚，「政府好多防疫措施係選擇性同有漏洞，被忽略嘅前線勞工只能啞忍」。

職工盟幹事黃俊業續指，根據國際間以年薪化最低工資與人均生產總值的比例作指標，2019年的香港工資比例只有20.4%，與南韓的56.4%、英國的53.2%及澳洲的50.8%相比，香港明顯沒有與基層勞工分享經濟成果。（呂凝敏攝）

而在屋邨任職清潔工、70多歲的蘭姐（化名）則指，目前正領取50元時薪，但因年紀大，近月已逐漸減少工作時數。她指前線清潔工「最污糟嘅地方佢哋去晒清潔，冇清潔工人，香港邊得嚟咁乾淨！」，又形容早前禁堂食令下，看到有工友需在街上吃飯，場面淒涼，希望政府能多加關心清潔工的權益。

職工盟幹事黃俊業續指，根據國際間以年薪化最低工資與人均生產總值的比例作指標，2019年的香港工資比例只有20.4%，與南韓的56.4%、英國的53.2%及澳洲的50.8%相比，香港明顯沒有與基層勞工分享經濟成果，故聯盟建議政府將最低工資上調至57.4元，令基層工人足以應付生活開支。